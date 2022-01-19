Lịch trình di chuyển của 3 ca mắc Omicron trong cộng đồng ở TP HCM

Sáng 19/1, thông tin từ Bệnh viện 30-4 Bộ Công an cho biết, tại đây vừa phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ngoài cộng đồng. Bệnh viện này đã thông báo cho ngành y tế TP.HCM chủ động các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, bà P. được 3 người thân đón là ông P.D.K (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), bà P.T.N.H. (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và chị T.B.T. (31 tuổi, ngụ quận 11). Cả 3 người này cũng đều đã được tiêm 2 đến 3 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

Ngày 4/1, bà P. nhận kết quả xét nghiệm PCR tại Mỹ và bay trở về Việt Nam vào ngày 5/1. Bà nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay BN5404 ngày 7/1 và được cách ly tại phòng riêng ở khách sạn TP Nha Trang. Đến ngày 9/1, bà được xét nghiệm PCR tại CDC Khánh Hòa và cho kết quả âm tính. Ngày 10/1, bà P. bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến TPHCM lúc 16 giờ 30.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, tất cả đến nhà một người bạn tại quận Tân Bình. Sau đó, bà P. cùng ông K., bà H. đi ăn ăn tại nhà hàng Rạn Biển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) đến 22h thì ra về. Ngày 11, 12, và 13/1, bà P. ở chỉ ở nhà làm việc và không gặp gỡ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Đến tối 13/1, bà P. ho khan, rát họng nhẹ. Ngày 14/1, bà đến Phòng khám Bernard (quận 3) để lấy thuốc uống rồi về nhà. Đến ngày 14/1, ông K., bà H. và chị T. đều có triệu chứng và được phòng khám nêu trên lấy mẫu xét nghiệm, sau đó gửi đến Bệnh viện 30-4 để xét nghiệm PCR, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 15/1. Ngày 16/1, bà P. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính do Bệnh viện 30-4 thực hiện.

Khi phát hiện dương tính, bệnh nhân K. và H. đến nhà bệnh nhân P. để cách ly, điều trị; riêng bệnh nhân T. tự cách ly tại nhà. Bệnh viện 30-4 sau đó cũng đã gửi mẫu xét nghiệm của ông K., bà H. và chị T. qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để giải trình tự gen và nhận được báo cáo kết quả cho thấy cả 3 người đã mắc biến thể Omicron vào ngày 18/1.

Các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức, TP HCM) theo dõi, cách ly, điều trị (Ảnh: Người Lao động)

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân K., H., T. và P. đều ổn. Sau khi điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã chuyển 4 bệnh nhân nêu trên đến Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức) cách ly, theo dõi, điều trị.