Thêm một địa phương xuất hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên

Ca nhiễm biến thể Omicron này là bệnh nhân có mã số BN1750327, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia làm việc tại một doanh nghiệp ở huyện Đức Hòa, Long An.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 12/1, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Được biết, ca nhiễm này là người đàn ông 57 tuổi, chuyên gia của một công ty tại Đức Hòa, Long An.

Ngày 24/12/2021, người này xuất phát từ Uganda, đến Doha và ngày 25/12/2021 nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, người này được đưa đi cách ly tập trung tại một khách sạn ở huyện Bến Lức, Long An. Đến ngày 31/12, được xét nghiệm PCR lần 2 và có kết quả dương tính.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu và gửi về Viện Pasteur TP.HCM. Đến ngày 8/1, lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 3 và đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, ngày 10/1, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, bệnh nhân đã nhiễm biến thể Omicron - B1.1.529.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được cách ly tại khách sạn, sức khỏe bình thường, không ho, không sốt. Trong quá trình chuyên gia Trung Quốc nói trên từ sân bay về khách sạn, có thêm 1 cán bộ y tế và 1 tài xế mặc đồ bảo hộ di chuyển bằng xe có vách ngăn riêng. Hai người này cũng đã được xét nghiệm và đều âm tính.

Ca nhiễm Omicron tăng cao đẩy giá vàng đồng loạt tăng 'vùn vụt' đến chóng mặt Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng trước bối cảnh lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron có thể đe dọa đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-dia-phuong-xuat-hien-ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-445654.html