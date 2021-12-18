'Hàng xóm' xuất hiện biến chủng Omicron, Việt Nam siết chặt biên giới ngăn ca nhiễm xâm nhập

Trước tình hình dịch bệnh tại các nước láng giềng đều đã xuất hiện các ca nhiễm Omicron, Việt Nam đang khẩn trương siết chặt biên giới để ngăn biến chủng mới xâm nhập.
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Biến chủng Omicron hiện đang là biến chủng mới đáng lo ngại của toàn thế giới khi có sức lây lan nhanh gấp nhiều lần chủng Delta. Tại Việt Nam hiện dù chưa ghi nhận ca nhiễm, tuy nhiên, các nước láng giềng của Việt Nam như: Campuchia, Trung Quốc… và các nước Đông Nam Á khác hiện đều đã xuất hiện những ca nhiễm Omicron đầu tiên.
Theo nguồn tin từ Dân Trí, Ngay khi hay tin nước bạn Campuchia có công dân mắc Covid-19 biến thể Omicron, các tỉnh biên giới Tây Nam bộ của Việt Nam như An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp… hiện đang khẩn trương siết chặt tuyến biên giới. Tại Đồng Tháp, lực lượng chức năng hiện đang tăng cường việc kiểm soát đường bộ, thủy, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia.
Tại Kiên Giang, toàn tuyến biên giới bộ dài 56 km của Kiên Giang giáp với Campuchia đã được khóa chặt, không cho người nước ngoài nhập cảnh. Tại các vùng biển Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra. Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ lập trên 180 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới từ Giang Thành qua TP Hà Tiên. Cứ 3 chốt cố định sẽ có một tổ tuần tra lưu động túc trực liên tục.
Tại An Giang hiện đang duy trì 210 tổ, chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới dài 96km giáp với Campuchia, trong đó có 15 tổ tuần tra lưu động. Đường biên giới bộ của An Giang với Campuchia có nhiều kênh rạch chằng chịt nên các lực lượng tuần tra phải cơ động bằng vỏ lãi để kiểm soát.
Hiện tại, khi nhiều nước tại Đông Nam Á nói riêng và cả Châu Á nói chung đều đang ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron, làm dấy lên lo ngại sẽ khó trở lại cuộc sống bình thường khi năm mới sắp đến.