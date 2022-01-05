Rầm rộ MXH rao bán 'kit xét nghiệm phát hiện Omicron', 'kit phát hiện mọi biến thể', chuyên gia y tế đưa ra khuyến cáo!

Xã hội 05/01/2022 15:12

Mấy ngày qua, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng một bệnh nhân được phát hiện dương tính với biến chủng Omicron bằng bộ kit xét nghiệm này.

Gần đây, nhiều hội, nhóm trên các trang mạng xã hội rầm rộ rao bán các kit xét nghiệm với lời quảng cáo có thể phát hiện biến chủng Omicron. Cụ thể, bất cứ người mua đăng dòng trạng thái muốn tìm mua kit xét nghiệm thì 5 phút sau đã có hàng chục tài khoản người bán vào chào mời với đủ các hãng có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức...

Theo thông tin của Tuổi trẻ, một tài khoản có tên T.H. quảng cáo loại kit xét nghiệm của Hàn Quốc còn gửi kèm hồ sơ "chứng nhận của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đủ điều kiện phát hiện biến thể Omicron" với giá 57.000 đồng/kit xét nghiệm, mua số lượng bao nhiêu cũng có.

Liên hệ với người bán được hẹn đến kho hàng tại quận Tân Bình (TP.HCM) để lấy hàng. Tại đây, H. cho xem một loại kit mang tên Genedia xuất xứ từ Hàn Quốc. Đồng thời, người bán còn cho biết, chủng Omicron rất khó phát hiện, một số loại que xét nghiệm khác sẽ không phát hiện ra được, tức là không lên 2 vạch nhưng loại kit xét nghiệm này "bắt được sóng" Omicron rất tốt.

Hỏi thêm về biến chủng Delta, H. giải thích nếu là biến chủng Delta cũng lên 2 vạch, chỉ có điều loại này bắt Omicron nhạy hơn và còn chỉ đường giới thiệu để khi bán lại cho khách khác, chỉ cần đưa giấy chứng nhận WHO, Bộ Y tế cấp phép để giải thích.

Một tài khoản khác có tên P.D. cũng báo giá một loại "kit xét nghiệm phát hiện biến chủng Omicron" là 62.000 đồng/bộ, khách có thể đến tận kho ở Bình Tân lấy hàng ngay trong ngày. Người bán cũng được giới thiệu bộ kit xét nghiệm Genedia của Hàn Quốc và cho biết "phát hiện được tất cả các loại biến thể COVID-19", trong đó nhạy nhất với Omicron.

Sau một hồi vòng vèo, người bán mới thừa nhận không có loại kit xét nghiệm nào có thể phát hiện được một biến chủng nhưng vẫn khẳng định đây là loại kit xét nghiệm mới nhạy với biến chủng Omicron.

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Kit xét nghiệm được người bán tại TP.HCM giới thiệu có khả năng phát hiện biến chủng Omicron nhanh hơn - Ảnh: Tuổi trẻ

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gene rất phức tạp. 

TS Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Hội Sinh học phân tử y khoa Việt Nam cho biết, để phát hiện được các biến thể COVID-19 là quá trình rất phức tạp, không đơn giản, hiện nay tại Việt Nam có các trung tâm xét nghiệm lớn thường sử dụng phương pháp giải mã trình tự gene mới phát hiện được biến chủng Omicron. Thậm chí, khi xác định một người nhiễm COVID-19, còn tùy lượng virus, nếu lượng virus thấp rất khó giải mã trình tự gene, nếu lượng virus cao mới có thể làm.

Bên cạnh, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa y tế công cộng Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng cho rằng, xét nghiệm như xét nghiệm nhanh, RT-PCR thông thường đều phát hiện được dù là biến thể Delta hay Omicron. Muốn xác định được biến thể nào, phải sử dụng 2 kỹ thuật chính là giải mã trình tự gene và kỹ thuật trốn thoát của gene S.

Ông Dũng khuyến cáo, việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc các loại biến thể gì là vô nghĩa, không cần thiết, chỉ có ý nghĩa cho các nhà làm dịch tễ, nhà nghiên cứu, chính sách...

"Người dân khi phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Omicron thì cách xử trí vẫn như bình thường, vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị thông thường, không có gì khác, tránh mất tiền oan vì hiện nay không có loại kit xét nghiệm thương mại nào" - ông Dũng nói.

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