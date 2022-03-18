Gia cảnh khó khăn của cô gái tử vong do phẫu thuật nâng mũi: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ gần 1 tuổi

Xã hội 18/03/2022 08:59

Theo lời kể của bạn thân, gia đình cô gái 22 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cô mới ra Hà Nội làm việc được khoảng 2 năm để lo cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc cô gái 22 tuổi hôn mê sau khi phẫu thuật nâng mũi từng gây xôn xao mạng xã hội, tối 17/3, trao đổi với báo Dân Việt, gia đình chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê ở Long An) cho biết, nạn nhân đã tử vong sau hơn 2 tháng hôn mê bất tỉnh kể từ khi đến cơ sở thẩm mỹ tại ngõ 147A Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) để nâng mũi.

Chị gái nạn nhân đau xót nói: "Sau khi được đưa vào bệnh viện Long An ngày 25/2, H. vừa mất vào 23 giờ tối qua, ngày 16/3. Gia đình chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho H. hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn".

Gia cảnh khó khăn của cô gái tử vong do phẫu thuật nâng mũi: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ gần 1 tuổi - Ảnh 1
Cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày 14/1/2022, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu đến cơ sở thẩm mỹ trên để nâng mũi. Tuy nhiên, một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin từ bệnh viện Bạch Mai: "Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm". Sau khi nghe tin, người thân chị H. đã tức tốc vượt quãng đường 1.500km từ Long An ra Hà Nội để chăm sóc chị.

Về phía cơ sở thẩm mỹ, anh Hoàng Minh Ph. (chủ cơ sở) xác nhận, có sự cố trên xảy ra. Tuy nhiên, nạn nhân H. không phải khách của mình mà chỉ cho anh Nguyễn Sỹ G. "mượn địa điểm" để thực hiện thủ thuật nâng mũi.

Gia cảnh khó khăn của cô gái tử vong do phẫu thuật nâng mũi: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ gần 1 tuổi - Ảnh 2
Chủ cơ sở thẩm mỹ khẳng định chỉ cho bạn mượn địa điểm để thực hiện phẫu thuật cho chị H. - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, nói về hoàn cảnh của nạn nhân, chị Đào Ngọc Dung (bạn thân ở cùng phòng với nạn nhân) cho hay, gia đình chị H. có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền đi phẫu thuật nâng mũi là do H. dành dụm nhiều tháng liền mới đủ.

Quê nạn nhân ở Long An, cô ra Hà Nội thuê nhà và làm việc được khoảng 2 năm. Chị Dung nói: "Tôi ở với H. đã lâu, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe nên khi bạn mình bị như thế tôi rất xót xa".

Chị H. đã ly hôn chồng và đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi. Chị Dung tâm sự thêm: "Gia đình H. rất hoàn cảnh, cô ấy là lao động chính trong gia đình do bố mẹ đã ly thân. H. còn một người chị nhưng chị cô ấy cũng không làm gì hết, chị ấy ở nhà trông con cho H. Hàng tháng, H. đi làm ngoài Hà Nội cũng phải gửi tiền về trả nợ ngân hàng và nuôi con".

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Phía người thân của cô gái cho biết, trong suốt 2 tháng qua, gia đình đã tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng cô gái đáng tiếc vẫn không qua khỏi.

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