Ở tuần thai thứ 35, trong đợt khám thai định kỳ, sản phụ được phát hiện có rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược nguy hiểm cần được theo dõi sát sao.

Theo VTV đưa tin, thông tin từ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nặng cho biết, mới đây, sản phụ F0 tên P.T.L. (36 tuổi, trú tại Đà Nẵng) mang thai lần 4 ở tuần 37 nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng và ra máu. Trước đó, ở tuần thai thứ 35, trong đợt khám thai định kỳ, sản phụ được phát hiện có rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược nguy hiểm cần được theo dõi sát sao. Tại thời điểm Cấp cứu, bac sĩ tiên lượng đây là một trường hợp sinh khó và nguy hiểm cao cho cả mẹ và thai nhi. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn nhanh và chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ do bị rau tiền đạo trung tâm bám xuống đoạn dưới, che lấp cổ tử cung kèm rau cài răng lược xuyên qua các lớp cơ tử cung, sang cả bàng quang của sản phụ. BSCKII. Hoàng Việt chia sẻ: "Rau tiền đạo, rau cài răng lược đối với trường hợp của sản phụ này là rất nguy hiểm do sản phụ mang thai tuổi cao, trước đó đã mổ 3 lần, rau tiền đạo trung tâm, cài răng lược đâm xuyên cơ tử cung và đang nhiễm COVID-19. Nguy cơ chảy máu dữ dội, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng sản phụ trong quá trình phẫu thuật là rất lớn".

Sản phụ đã thành công vượt qua "cửa tử", bé gái 3,3kg chào đời khỏe mạnh. Sau phẫu thuật, sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định, hiện tiếp tục được theo dõi sức khỏe và điều trị tại khu điều trị dành riêng cho sản phụ mắc COVID-19 của bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai, cấp cứu - Ảnh: VTV Theo các bác sĩ, rau (nhau) cài răng lược là từ chung dùng để mô tả bệnh lý một phần hoặc toàn bộ bánh nhau không bong tróc khỏi thành tử cung sau quá trình sinh nở, mà bám chặt vào cơ tử cung, thậm chí xâm lấn các các cơ quan lân cận như: bàng quang, ruột... Bánh nhau không thể bong khỏi tử cung có thể gây ra tình trạng băng huyết sau sinh, rối loạn đông cầm máu... thậm chí gây tử vong cho người mẹ. Nếu từng sinh mổ, đang bị nhau tiền đạo, khả năng sản phụ bị nhau cài răng lược sẽ khoảng 25%. Nếu từng sinh mổ trên 2 lần, đang bị nhau tiền đạo, khả năng bị sẽ tăng lên 40%. Bên cạnh đó, sản phụ có tiền sử tổn thương tử cung, nạo buồng tử cung, u xơ tử cung... cũng là yếu tố gia tăng khả năng dẫn đến rau cài răng lược. Rau cài răng lược có thể được phát hiện sớm qua phương pháp siêu âm thai thông thường, dựa trên kết quả siêu âm, bác sĩ có thể đánh giá được tình trạng, mức độ nguy cơ đến sản phụ và thai nhi, từ đó đưa ra phương án xử trí phù hợp. Các bác sĩ khuyến cáo: Sản phụ nằm trong nhóm đối tượng nguy cơ có thể mắc rau cài răng lược cần thăm khám thai thường xuyên, định kỳ đặc biệt trong 3 tháng cuối của thai kỳ để kiểm soát được các nguy cơ, biến chứng.

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