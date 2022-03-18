Được biết, bài đăng do chị gái của H. đăng lên mạng xã hội có nội dung như sau: "Em gái em đi làm mũi ở cơ sở H.M.P. (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) do anh N.S.G. phẫu thuật và một anh gây tiền mê. Trước đó, bên thẩm mỹ viện có bảo em em cọc 5 triệu nhưng em của em chuyển 2 lần, mỗi lần 10 triệu, tổng cọc là 20 triệu.

Hồi tháng 1/2022, mạng xã hội xôn xao với bài đăng về việc cô gái P.T.D.H (SN 2000, quê ở Long An) hôn mê và cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau khi đi nâng mũi tại nhà riêng của anh H.M.P (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Em ấy đi làm lúc 13h, bác sĩ làm tiền mê, trong quá trình phẫu thuật thấy điều bất ổn nhưng bên thẩm mỹ viện không đưa em vào viện luôn mà để em ý hôn mê tới 18h tối mới đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, đến nay vẫn chưa tỉnh. Bây giờ bệnh viện sẽ phẫu thuật mổ não cho em gái em, không rõ sống chết ra sao, em còn con nhỏ 1 tuổi và bố mẹ già. Em là kinh tế chính trong gia đình...".

Ngày 10/1 trước ngày làm mũi, anh G. kêu em của em bọc thêm meladum 3 triệu. Sau khi thấy bên thẩm mỹ viện tư vấn không chuyên nghiệp, sức khỏe không ổn định nên em của em có gọi điện muốn rút cọc, chấp nhận mất 5 triệu nhưng bên thẩm mỹ viện không đồng ý, nói bỏ thì mất hết, nên sau khi khỏi COVID-19, em của em đã qua thẩm mỹ viện này để phẫu thuật.

Cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo Dân Việt đưa tin, tối 17/3, gia đình của cô gái P.T.D.H cho biết, nạn nhân đã tử vong sau hơn 2 tháng hôn mê kể từ khi đến cơ sở thẩm mỹ tại ngõ 147A Tân Mai để nâng mũi. Chị gái nạn nhân đau xót nói: "Sau khi được đưa vào bệnh viện Long An ngày 25/2, H. vừa mất vào 23 giờ tối qua, ngày 16/3. Gia đình chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho H. hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn".

Trước đó, ngày 14/1, chị H. đến một cơ sở thẩm mỹ nâng mũi do bạn giới thiệu. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin từ bệnh viện Bạch Mai "Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm". Sau khi nghe tin, người thân chị H. đã tức tốc vượt quãng đường 1.500km từ Long An ra Hà Nội để chăm sóc cho chị.

Chủ cơ sở thẩm mỹ khẳng định không phải thợ cắt tóc. Anh học nghề thẩm mỹ ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, liên hệ trực tiếp với chủ cơ sở thẩm mỹ là anh H.M.P (28 tuổi, Hà Nội), anh xác nhận có xảy ra sự cố của chị H. tại cơ sở của mình. Tuy nhiên, anh khẳng định chị H. không phải khách hàng của mình mà do anh G. - người phẫu thuật cho chị H., đã mượn cơ sở của mình để thực hiện ca phẫu thuật. Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ là nhà riêng của anh nhưng anh có đủ giấy phép hành nghề và đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Nói về những tin lan truyền trên mạng xã hội rằng anh P. khởi điểm từ thợ cắt tóc, rồi học mò chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ, anh P. phản bác: "Đó là những lời bịa đặt. Bản thân tôi không biết và chưa từng làm tóc. Tại cơ sở thẩm mỹ, tôi làm phẫu thuật tại tầng 1, còn tầng 2, tôi mở thêm dịch vụ làm tóc và thuê thợ về làm hoàn toàn".

Anh P. cũng khẳng định từng học nghề thẩm mỹ tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đó, anh mới về Việt Nam làm việc, mở chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Anh có đủ giấy tờ chứng minh cơ sở thẩm mỹ của mình hợp pháp và đã giải quyết xong mọi việc với cơ quan chức năng.

Về phía cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ.