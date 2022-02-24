Hải Phòng: Mỗi ngày ghi nhận gần 500 trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh mắc COVID-19

Xã hội 24/02/2022 09:59

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, số bệnh nhi nhập viện điều trị COVID-19 tăng vọt sau dịp Tết Nguyên Đán.

Ngày 23/2, Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho hơn 400 F0 là trẻ em, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh. Tất cả các bệnh nhi đều phải có phụ huynh, người thân chăm sóc. Do đó, số F0 trong bệnh viện dao động từ 800 - 1.000 trường hợp.

Thông thường, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 thường có triệu chứng điển hình là sốt rất cao, li bì. Nhiều trẻ nhỏ được phát hiện, đưa vào viện muộn còn có biểu hiện co giật, tinh thần hoảng loạn. Nhiều trường hợp sử dụng thuốc hạ sốt thông thường không có hiệu quả, các bác sĩ phải kết hợp các thuốc hạ sốt, thậm chí có trường hợp phải dùng thuốc an thần chống co giật.

Hải Phòng: Mỗi ngày ghi nhận gần 500 trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám, điều trị cho bệnh nhi F0 - Ảnh: Tiền Phong

Trong số các bệnh nhi nhập viện, có hơn 50 trường hợp phải thở ô xy, 5 trường hợp phải thở máy. Bệnh viện ghi nhận một ca nặng, phải chuyển lên tuyến trung ương điều trị do mắc COVID-19 kèm theo bệnh nan y bạch cầu cấp.

“Có thời điểm, một ngày bệnh viện tiếp nhận gần 500 F0 là bệnh nhi, trẻ sơ sinh. Trước tình hình đó, đơn vị vận động nhân viên y tế khi có kết quả âm tính và không có triệu chứng ho sốt, sớm trở lại bệnh viện để hỗ trợ điều trị, chăm sóc F0. Đồng thời, phân công lịch trực luân phiên, linh hoạt nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế, tránh tình trạng quá tải sức lao động” - bác sĩ Yến nói.

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