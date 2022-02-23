Hậu COVID-19 ở trẻ em: Bé trai 11 tuổi bị viêm đa hệ thống nguy kịch

Xã hội 23/02/2022 10:00

Vào sáng ngày 23/2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận và phát hiện bệnh nhi bị hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 23/2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng. Đó là trường hợp của bé P.T.P. (11 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) dư cân với trọng lượng cơ thể nặng 52kg, nhập viện trong tình trạng sốt cao đau bụng, tay chân lạnh.

Theo bệnh sử của bệnh ghi, vào khoảng 7 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi liên tục sốt cao (39 đến 40 độ C), đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Tình trạng bệnh chuyển nặng khiến bé than đau bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu phân lỏng, nổi hồng ban ở tay, chân bụng, đỏ mắt, tay chân lạnh.

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Bệnh nhi 11 tuổi đã vượt qua nguy kịch sau 1 tuần được bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh: Internet

Gia đình đã chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, tại đây bác sĩ đã thăm khám và tiến hành các xét nghiệm kiểm tra. Bước đầu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên của bệnh nhi âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 ghi nhận 681 BAU/ml.

Trẻ chưa được chích ngừa COVID-19 nên kết quả xét nghiệm kháng thể đã khẳng định bệnh nhi từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (bình thường không có kháng thể này trong máu nếu trẻ không bị nhiễm SARS-CoV-2 hay tiêm ngừa vaccine COVID-19 trước đó).

Trên hình ảnh siêu âm bụng, bác sĩ ghi nhận ghi nhận mạch vành tăng sáng, dãn nhẹ. Xét nghiệm máu cho thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh. Các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán, bệnh nhi bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến COVID-19 thể có sốc. Ngay lập tức, trẻ được bác sĩ điều trị tích cực bằng các giải pháp chuyên môn sâu kết hợp với tăng cường dinh dưỡng. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, vượt qua cơn nguy kịch.

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Một trẻ bị viêm đa hệ thống hậu Covid điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - Ảnh: VNExpress

Bên cạnh đó, VNExpress đưa tin, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang điều trị 75 trẻ bị di chứng Covid-19 viêm đa hệ thống, tuổi từ 11 tháng đến 16. Trong đó, phổ biến là nhóm 8-11 tuổi. Ngoài ra, khoảng hơn 100 bệnh nhi (chủ yếu dưới 5 tuổi) mắc di chứng Covid nhẹ khám ngoại trú. Trung bình, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 5-10 bé gặp các di chứng hậu Covid. Bác sĩ Tiến nói "các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ F0 trẻ em bị hậu Covid dao động 5-16%".

Theo ông Tiến, nhóm trẻ bệnh nặng, nguy kịch phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực, tỷ lệ gặp các di chứng hậu Covid nặng hơn như khó thở, các vấn đề về hô hấp, tổn thương gan, thận, giảm chức năng cơ tim..., đặc biệt là tình trạng viêm đa hệ thống. Đây là hội chứng đặc trưng chỉ xảy ra ở trẻ em mắc Covid, chưa ghi nhận ở người lớn. Nếu phát hiện, điều trị trễ, hội chứng có thể dẫn đến suy tim và tử vong. Các triệu chứng thường biểu hiện sau 2-6 tuần, trẻ có thể bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, đỏ da, lưỡi đỏ, các ngón tay chân sưng nhẹ, hồng ban, tim đập nhanh, mạch vành giãn.

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi chích vắc xin ngừa COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

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