Một bé gái sơ sinh 9 ngày tuổi tại Quảng Bình được người nhà cho uống nửa thìa mật khỉ (khoảng 2,3ml) để phòng co giật thì bị ngộ độc, dẫn đến tình trạng ngừng tim.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào ngày 22/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết bệnh viên vừa cấp cứu một bé gái sơ sinh 9 ngày tuổi (trú xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị ngộ độc sau khi uống mật khỉ.

Trước đó, vào ngày 21/2, vì muốn để cháu khỏi bị co giật, người nhà đã cho cháu uống nửa thìa mật khỉ (khoảng 2,3ml). Trước khi uống cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng sau khi uống cháu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Người nhà đã ngay lập tức đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu.

Trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi bị ngộ độc nghi do uống mật khỉ - Ảnh: Internet

Sau đó, cháu được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng ngưng thở ngưng tim, hồi sức liên tục 10 phút mới có nhịp tim trở lại.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, trưởng khoa nhi thuộc bệnh viện này, cho biết đây không phải là lần đầu khoa tiếp nhận cấp cứu trẻ bị ngộ độc vì được cho uống mật khỉ. Bác sĩ Hân giải thích: "Chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định được mật khỉ có thể giúp trẻ phòng co giật như kinh nghiệm truyền miệng. Nhưng uống mật khỉ có thể gây ngộ độc, và với thời gian ngừng tim lâu như thế thì chắc chắn cháu bé nếu qua khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng di chứng nặng nề cho hệ thần kinh".

Cháu hiện tiên lượng tử vong rất cao - Ảnh: VTV News

Bên cạnh đó, theo VTV News đưa tin, bác sĩ Phạm Thị Tình, Khoa Nhi, người trực tiếp cấp cứu cho bé cho biết, đây là trường hợp ngộ độc mật khỉ nặng, tiên lượng tử vong rất cao.

Hiện tại, bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, ranh giới giữa sống và chết rất mong manh. Nếu sống thì hậu quả của 10 phút ngừng tim lên não là điều khó tránh khỏi (động kinh, co giật, bại não..).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-binh-chau-be-so-sinh-9-ngay-tuoi-nguy-kich-vi-nguoi-nha-cho-uong-mat-khi-451386.html