Lộ bảng điểm gây CHOÁNG của 'bác sĩ giả' vào khu cách ly, nhưng là sinh viên trường nào vẫn là một 'ẩn số'?

Nhiều thông tin cho rằng N.Q.K học chuyên môn y sĩ đa khoa, Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định khẳng định nhà trường không có sinh viên hay cựu sinh viên nào tên như trên.

Mới đây, MXH xôn xao thông tin một nam thanh niên tên N.Q.K. xưng là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, làm việc ở khu điều trị Covid tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM từ tháng 7/2021. Cụ thể, theo Vnexpress, ngày 22/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho biết Thanh tra Sở đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra động cơ, mục đích, hậu quả của việc K. xưng là bác sĩ để vào làm việc tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất.

Đến chiều ngày 22/2, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bên lề cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: "Tôi đã yêu cầu Công an làm đến nơi đến chốn rồi báo cáo, chứ bây giờ chỉ mới thấy báo chí phản ánh thôi, chưa có thông tin nào hết. Tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này". Bí thư Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều ngày 22/2 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, người này tiết lộ, ở khu cách ly quận huyện, các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và phác đồ điều trị đều do Bộ Y tế quy định, chính vì vậy công việc của K. là ghi lại số thuốc trong ngày; thăm khám kiểm soát nồng độ Sp02 (oxy trong máu), theo dõi nhiệt độ, hỏi bệnh nhân có được khỏe hay không. Còn nếu chuyển nặng sẽ chuyển lên tuyến trên điều trị.

Chia sẻ về mục đích và có hay không việc vào khu cách ly để trục lợi, N.Q.K khẳng định bản thân không vụ lợi từ hành động này. Anh cho biết: "Ban đầu tôi chỉ muốn tham gia chống dịch thôi. Lỗi của tôi rất lớn đã giả mạo như thế, nhưng tôi không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, tôi và một chị (lúc ấy là trưởng khu cách ly) phát cho người dân, người bệnh. Ngoài ra tất cả các số tiền mọi người có ủng hộ cho khu cách ly đều do thủ quỹ giữ, tôi không hề đụng vào các khoản tiền đó". Giấy khen giả mạo của nam thanh niên N.Q.K - Ảnh: VietNamNet Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin cho biết, K. học Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, niên khóa 2016-2018 (trung cấp, chuyên môn y sĩ đa khoa) và chưa bao giờ học ở Trường ĐH Y dược TP.HCM. Từ khi ra trường đến nay, K. chưa làm ở đâu cả, có ôn thi lại đại học hai lần nhưng không đậu. Song, trả lời PV Vietnamnet, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định khẳng định trường không có sinh viên hay cựu sinh viên nào tên N.Q.K. Vietnamnet dẫn nguồn tin cho biết, K. học y sĩ đa khoa tại một trường Trung cấp ở TP.HCM, khoá 2016-2018, nhưng chỉ học hai học kỳ rồi nộp đơn xin bảo lưu từ ngày 10/5/2017. Khiêm chưa quay lại trường từ thời điểm đó đến nay. N.Q.K khẳng định bản thân không chuộc lợi từ việc vào khu cách ly - Ảnh: VnExpress Trong đó, ở phần các môn chuyên ngành, K. từng học các môn kèm số điểm như: giải phẫu sinh lý (điểm TB môn 6,1); vi sinh - ký sinh trùng (TB môn 8,9; dược lý (TB môn 6,8); dinh dưỡng - vệ sinh an toàn thực phẩm (TB môn 8,4); vệ sinh phòng bệnh (TB môn 7,3); quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng CB&KTĐD; bệnh ngoại khoa; phục hồi chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Nam thanh niên nghi giả dạng bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giấy khen để khoe ngoại, khẳng định không có hành vi trục lợi Nam thanh niên được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (Q.12) khẳng định bản thân không trục lợi.

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