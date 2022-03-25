Vụ 78 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Đề xuất xử phạt hơn 100 triệu đồng

Xã hội 25/03/2022 08:50

Sau khi phát hiện nhiều trường hợp gặp vấn đề về sức khoẻ khi bánh mì Liên Hoa (Đà Lạt), cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa (Đà Lạt), theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 24/3, UBND TP. Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với ông P.T.T (đại diện cơ sở bánh Liên Hoa tại số 9 Trần Phú) số tiền 8 triệu đồng vì thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn và chế độ kiểm thực 3 bước.

Đồng thời, UBND TP. Đà Lạt có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà T.T.Y.N - đại diện hộ kinh doanh tiệm bánh Liên Hoa (số 165 đường Phan Chu Trinh) số tiền 102 triệu đồng với các hành vi: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn và chế độ kiểm thực 3 bước; thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh.

Nghiêm trọng nhất là hành vi nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người (78 trường hợp bị rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng sức khỏe) mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, tính đến chiều 23/3 đã có tổng cộng 125 ca có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm liên quan đến thương hiệu bánh mì Liên Hoa tại 2 cơ sở. Triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân khi nhập viện cấp cứu như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt,...

Vụ 78 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Đề xuất xử phạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1
Cửa hàng trong chuỗi bánh mì Liên Hoa tại TP. Đà Lạt đang bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Tiền Phong

Trao đổi với báo Giao thông, sáng 23/3, bà Trần Thị Yến Nhi – Chủ cơ sở bánh mì Liên Hoa tại số 165, đường Phan Chu Trinh có thư xin lỗi gửi khách hàng về sự việc trên đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của khách.

Bà Nhi thừa nhận đây là sơ suất của cơ sở trong quy trình sản xuất, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Đại diện tiệm bánh cũng đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ những khách hàng đã và đang điều trị ngộ độc, thực phẩm khi sử dụng bánh mì của tiệm; đồng thời, tiếp tục tiếp nhận những thông tin phản ánh của khách hàng liên quan đến vụ việc này qua số hotline 19001923.

Hàng chục người ngộ độc cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một hiệu nổi tiếng ở Đà Lạt

Hàng chục người ngộ độc cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một hiệu nổi tiếng ở Đà Lạt

Tính đến nay, tổng số người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa, Đà Lạt đã lên đến con số 84 người.

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