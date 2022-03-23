Hàng chục người ngộ độc cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một hiệu nổi tiếng ở Đà Lạt

Xã hội 23/03/2022 14:16

Tính đến nay, tổng số người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa, Đà Lạt đã lên đến con số 84 người.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang làm rõ việc 48 người dân và du khách tại Đà Lạt bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 1 trong 2 cơ sở bánh mì Liên Hoa (Liên Hoa Bakery - Đà Lạt) số 9 đường Trần Phú và số 165 đường Phan Chu Trinh trong thời gian từ ngày 18 đến 21/3. Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt...

Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nhật Nam (15 tuổi) cho biết, ngày 18/3, Nam đến Trung tâm thể thao TP. Đà Lạt để luyện tập. Đến trưa, thầy giáo mua bánh mì tại tiệm bánh Liên Hoa Bakery (số 165 đường Phan Chu Trinh) cho ăn. Chiều cùng ngày em bị đau bụng, đi ngoài nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt cấp cứu.

Một bệnh nhân khác là Bà Tuyết (P.3, TP. Đà Lạt) cũng cho biết: "Tôi nhập viện chiều tối 18/3 sau khi ăn bánh mì chay tại tiệm bánh Liên Hoa Bakery (số 9 đường Trần Phú). Tôi ăn xong là bị đau bụng, đi ngoài liên tục, mệt mỏi, có cảm giác mất sức".

Đồng thời, từ ngày 18/3 đến nay, tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt có 27 bệnh nhân và  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có 21 bệnh nhân phải nhập viện điều trị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt... sau khi ăn bánh mì Liên Hoa.

Hàng chục người ngộ độc cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một hiệu nổi tiếng ở Đà Lạt - Ảnh 1
Cán bộ Phòng Y tế TP. Đà Lạt làm việc với những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì - Ảnh: Công an nhân dân

Ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên. Chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì, không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định. Cơ quan chức năng ghi nhận hai cơ sở bán bánh mì trên không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu bên trong cửa hàng.

Hiện 2 cơ sở bánh mì Liên Hoa (Liên Hoa Bakery - Đà Lạt) số 9 đường Trần Phú và số 165 đường Phan Chu Trinh đã bị tạm đình chỉ để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu trong những ngày qua.

 

Hàng chục người ngộ độc cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một hiệu nổi tiếng ở Đà Lạt - Ảnh 2
Một điểm bán bánh mì Liên Hoa trên đường Trần Phú, TP. Đà Lạt tạm đóng cửa để điều tra - Ảnh: báo Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc trên, dẫn tin của báo Thanh Niên, sáng 23/3, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, có thêm 36 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị trong 24 giờ qua sau khi ăn bánh mì Liên Hoa. 

Tính đến 10 giờ ngày 23/3 đã có tổng cộng 86 người bị ngộ độc. Trong số đó đã có 45 bệnh nhân được xuất viện; hiện có 41 bệnh nhân tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện trên. Những bệnh nhân đều khai báo có các triệu chứng như: rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, sốt, đi ngoài… sau khi ăn bánh mì Liên Hoa. Tương tự, tại BVĐK Lâm Đồng cũng có thêm 13 bệnh nhân nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại đây.

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