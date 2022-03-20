Một nhóm công nhân được xác định bị ngộ độc nặng do dùng nhầm lá ngón để chế biến món ăn, hậu quả dẫn đến 1 người tử vong ngay sau đó.

Theo chia sẻ từ VTV News, vào chiều ngày 19/3, ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết sự việc ăn nhầm lá ngón khiến 6 người ngộ độc nặng, dẫn đến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào tối ngày 18/3, một nhóm 6 người đang thi công công trình trên địa bàn xã cho một đơn vị viễn thông do không biết đã hái lá ngón về xào ăn rồi bị ngộ độc. Khoảng 1 giờ sáng 19/3, nhóm người trên có biểu hiện đau đầu, đau bụng, khó thở và nôn mửa.

Sự việc ăn nhầm lá ngón bị ngộ độc khiến một người tử vong - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Ngay sau khi được sơ cứu tại thôn Nà Cà, nhóm người trên đã được đưa về Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong sau đó tên Bàn Văn Sến, 33 tuổi, trú tại thôn 7, xã Linh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Năm nạn nhân còn lại, một người tình trạng sức khỏe bình thường, 4 người khác bị ngộ độc nặng phải chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn gồm ông Nguyễn Văn Ngôn, trú tại thôn 7, xã Linh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Dương Văn Tuân; Mạc Thiên Hữu; Phùng Đức Quân (cùng trú tại Địa Lát, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Lá ngón bị hái nhầm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ông Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, trong 4 người nhập viện thì có 3 người cơ bản đã tỉnh, 1 người vẫn còn đang thở qua ống nội huyết quản.

Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đang hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời theo dõi sát tình trạng ngộ độc muộn của các bệnh nhân. Tại thời điểm này, sức khỏe của các bệnh nhân không còn lo ngại nữa, song vẫn cần phải theo dõi thêm.

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