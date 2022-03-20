Bắc Kạn: 1 người tử vong, 4 người khác bị ngộ độc nặng do hái nhầm lá ngón về xào ăn

Xã hội 20/03/2022 08:42

Một nhóm công nhân được xác định bị ngộ độc nặng do dùng nhầm lá ngón để chế biến món ăn, hậu quả dẫn đến 1 người tử vong ngay sau đó.

Theo chia sẻ từ VTV News, vào chiều ngày 19/3, ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết sự việc ăn nhầm lá ngón khiến 6 người ngộ độc nặng, dẫn đến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào tối ngày 18/3, một nhóm 6 người đang thi công công trình trên địa bàn xã cho một đơn vị viễn thông do không biết đã hái lá ngón về xào ăn rồi bị ngộ độc. Khoảng 1 giờ sáng 19/3, nhóm người trên có biểu hiện đau đầu, đau bụng, khó thở và nôn mửa.

la ngon
Sự việc ăn nhầm lá ngón bị ngộ độc khiến một người tử vong - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Ngay sau khi được sơ cứu tại thôn Nà Cà, nhóm người trên đã được đưa về Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong sau đó tên Bàn Văn Sến, 33 tuổi, trú tại thôn 7, xã Linh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Năm nạn nhân còn lại, một người tình trạng sức khỏe bình thường, 4 người khác bị ngộ độc nặng phải chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn gồm ông Nguyễn Văn Ngôn, trú tại thôn 7, xã Linh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Dương Văn Tuân; Mạc Thiên Hữu; Phùng Đức Quân (cùng trú tại Địa Lát, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

la ngon 1
Lá ngón bị hái nhầm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ông Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, trong 4 người nhập viện thì có 3 người cơ bản đã tỉnh, 1 người vẫn còn đang thở qua ống nội huyết quản. 

Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đang hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời theo dõi sát tình trạng ngộ độc muộn của các bệnh nhân. Tại thời điểm này, sức khỏe của các bệnh nhân không còn lo ngại nữa, song vẫn cần phải theo dõi thêm.

Nhiệt tình chỉ đường, bác bảo vệ hơn 50 tuổi bị trộm 2 chiếc xe máy trong tích tắc

Nhiệt tình chỉ đường, bác bảo vệ hơn 50 tuổi bị trộm 2 chiếc xe máy trong tích tắc

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm trộm dàn cảnh hỏi đường khiến nhân viên bảo vệ quán cà phê mất cảnh giác.

Xem thêm
Từ khóa:   lá ngón Bắc Kạn sự việc đau lòng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số