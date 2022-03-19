Xót xa cảnh bé trai 10 tuổi hoảng loạn vì bị chó cắn, vết thương chằng chịt vùng đầu, tay, chân

Xã hội 19/03/2022 20:52

Bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với các vết thương chằng chịt vùng đầu, cẳng tay, đùi, cẳng chân, đau đớn và hoảng loạn.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phối hợp cùng phòng khám vệ tinh Hùng Vương - Kim Xuyên vừa qua đã tiếp nhận cấp cứu bé trai 10 tuổi (trú tại Tuyên Quang) bị chó cắn.

Bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với các vết thương chằng chịt vùng đầu, cẳng tay, đùi, căng chân kèm theo đó là tâm lý hoảng loạn, đau đớn. Các bác sĩ đã tiến hành trấn an tâm lý cháu bé, cấp cứu, cầm máu, sát khuẩn các vết thương, dùng thuốc và các loại vaccine, huyết thanh dại.

Xót xa cảnh bé trai 10 tuổi hoảng loạn vì bị chó cắn, vết thương chằng chịt vùng đầu, tay, chân - Ảnh 1
Bé trai bị chó tấn công gây vết thương lớn vùng đầu. (Ảnh: VTV)

Dẫn tin từ VTV, trên người bé trai vết thương lớn nhất vùng đầu dài khoảng 5x0,5cm còn lại các vết thương kích thước 3x0,2cm, vết thương đùi trái khoảng 7x5cm lộ nhóm cơ đùi trước trong. 

Sau cấp cứu và trấn an tâm lý ổn định, bé trai được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương chăm sóc và điều trị tiếp.

Xót xa cảnh bé trai 10 tuổi hoảng loạn vì bị chó cắn, vết thương chằng chịt vùng đầu, tay, chân - Ảnh 2
Bé trai bị nhiều vết thương chằng chịt vùng đầu, cẳng tay, đùi, cẳng chân... (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị)

Theo các bác sĩ, vài tháng gần đây, bệnh viện đã liên tục tiếp nhận và cấp cứu nhiều bệnh nhân bị chó nuôi tấn công, đặc biệt đã có những trường hợp trẻ tử vong vì gia đình chủ quan, không đưa bé tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn do cho rằng đó chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp trẻ bị chó cắn đều là do vật nuôi trong nhà hoặc vật nuôi của nhà hàng xóm. Các trẻ bị chó tấn công chủ yếu trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chưa có kỹ năng phòng vệ cho bản thân. Các gia đình có nuôi chó, mèo… cần nuôi, nhốt, rọ mõm động vật đảm bảo an toàn.

 

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Tai nạn xảy ra khi em đang tập bò và lỡ kéo đuôi chú chó cưng của gia đình. Chú chó hàng ngày vốn rất thân thiện và được mọi người cưng chiều, quay lại cắn vào đầu em bé.

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