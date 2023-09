Tức giận với vợ tại buổi hòa giải nuôi con, người chồng quyết định giết con trai 6 tuổi bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào nước ngọt cho con uống.

Dẫn tin từ Công An Nhân Dân, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thạnh Phú (SN 1992, ngụ quận Ô Môn) điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến tháng 6/2021, Phú và chị T.N.B.H. (29 tuổi) là vợ chồng. Sau khi ly hôn, chị H. giao con tên L.P.T. (6 tuổi) cho Phú nuôi dưỡng.

Đến đầu tháng 3/2022, cho rằng Phú hay đánh đập, la mắng con, chị H. quyết định đề nghị tòa thay đổi người nuôi con. Đến ngày 14/3, TAND quận Ô Môn, mời Phú và chị H. đến để hòa giải.

Tuy nhiên, tại buổi hòa giải, Phú tức giận chị H. nên quyết định chở cháu T. bỏ về, không ký vào biên bản. Theo thông tin trên Zing News, trên đường đi, Phú nảy sinh ý định giết cháu T. rồi tự tử. Bị can đến cửa hàng bán vật tư nông nghiệp mua thuốc trừ sâu, sau đó chở con đến nhà trọ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn để thuê phòng.

Chai thuốc trừ sâu được cơ quan điều tra thu giữ. (Ảnh: Zing)

Phú sau đó đã trộn thuốc trừ sâu vào nước ngọt và đưa cho con trai uống. Thấy mùi khó chịu, cháu bé uống một chút rồi ói ra. Phú sau đó dùng tay móc họng để cháu T. ói thêm nhưng không được nên chở đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi, Phú gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Gia đình hay tin đã đến Công an phường Phước Thới (quận Ô Môn) trình báo. Nghi phạm sau đó bị bắt giữ để điều tra, còn cháu T. đang cấp cứu tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gian-vo-chong-tron-thuoc-tru-sau-vao-nuoc-ngot-de-giet-con-trai-6-tuoi-456814.html