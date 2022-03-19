Bỗng mất tích và để lại dòng từ nhắn từ biệt đầy xót xa, nữ sinh 16 tuổi sau đó được thông báo đã liên lạc với gia đình, tuy nhiên, đến nay, người nhà cho biết em vẫn chưa trở về và tiếp tục mất liên lạc với gia đình.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh C.T.N.A (16 tuổi, ở TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mất tích bí ẩn, sau đó gửi tin nhắn từ biệt về gia đình. Ngay 16/3, sau 1 ngày mất tích, em A. đã điện thoại liên lạc về nhà cho biết đang ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến sáng nay 19/3, người nhà cho biết em vẫn chưa trở về nhà, điện thoại tiếp tục mất liên lạc khiến gia đình vô cùng lo lắng. Dẫn tin từ báo Gia Đình, chị Cao Thị Hương Giang - chị gái của A. cho biết vào ngày em liên lạc về gia đình, bên cạnh nữ sinh A. có một người phụ nữ nhưng gia đình không biết là ai. Trước đó, A. nhắn tin về gia đình từ biệt và cho biết sẽ đi kiếm tiền phụ giúp gia đình vì không còn sống được bao lâu nữa, thế nên, người nhà hiện lo lắng A. bị kẻ xấu lừa đảo.

"Sau hôm em mất tích 1 ngày (16/3) gia đình có nhận được cuộc điện thoại do A. gọi về cho biết là đang ở Hà Nội. Thời điểm em gọi về bên cạnh có một người phụ nữ nhưng gia đình không biết đó là ai. Thực sự bây giờ chúng tôi rất lo lắng, nói ở Hà Nội nhưng không biết có đúng không vì ngoài đó gia đình tôi không có ai thân quen. Gia đình chúng tôi đang rất lo lắng, sợ em A. bị kẻ xấu lừa thì nguy hiểm" - chị Giang chia sẻ. Nữ sinh 16 tuổi để lại dòng tin nhắn rồi biệt tích mấy ngày qua. (Ảnh: Thanh Niên) Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, chiều ngày 15/3, sau khi học về và ăn cơm tối với gia đình xong thì em A. rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến 21 giờ cùng ngày, người thân bất ngờ nhận được dòng tin nhắn từ Facebook của em A. gửi về với nội dung "từ biệt" và cho biết vì không được lâu nữa nên muốn đi kiếm tiền báo hiếu bố mẹ.

Nội dung đoạn tin nhắn: "Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa". Sau khi nhận được dòng tin nhắn của em A., gia đình đã thông báo chính quyền địa phương đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm tung tích em A. lên mạng xã hội. Bà Lê Thị Hồng (mẹ em A.) tâm sự, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc lên 4 tuổi, khi đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Vừa qua, A. bị mắc COVID-19 và đã cách ly, điều trị xét nghiệm âm tính nhưng sức khỏe yếu hơn. "A. mắc COVID-19 mới cách ly, điều trị xong. Sau đó, trên người A. phát ban, nổi mẩn đỏ. Gia đình đang sắp xếp thời gian để đưa con đi bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi chưa kịp đi khám thì con đã mất tích, không liên lạc được. Gia đình tôi lo lắng quá, không biết con giờ đang ở đâu, sống ra sao, tôi chỉ sợ con bị kẻ xấu lừa thì khổ" - bà Hồng cho biết. Hiện, chính quyền địa phương, lực lương công an vẫn đang phối hợp với gia đình nỗ lực tìm kiếm em A. sau khi nữ sinh này rời khỏi nhà mất tích bí ẩn. Gia đình cũng rất mong ai nhìn thấy được A. thì liên lạc giúp với gia đình.

Nữ sinh mất tích bí ẩn đã liên lạc về gia đình, cho biết đang Hà Nội nhưng sau đó không liên lạc được nữa Sau khi gia đình trình báo về việc con gái mất tích bí ẩn, em A. đã liên lạc về nói chuyện khoảng 10 phút rồi sau đó không liên lạc được nữa.

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