Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn sau bữa cơm và dòng tin nhắn gửi mẹ khiến ai cũng đau lòng

Xã hội 16/03/2022 09:26

Một nữ sinh sau bữa cơm đã mất tích bí ẩn khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau đó, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em gửi về.

Theo báo Lao Động, sáng ngày 16/3, người thân của em C.T.N.A. (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, vẫn chưa liên lạc được với em A. 

Cụ thể, theo người thân, tối ngày 15/3, sau khi đi học về, A. vẫn ăn cơm tối với gia đình. Thế nhưng, sau bữa cơm thì em đi đâu mất mà gia đình không hay biết. Sau đó, gia đình lo lắng tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến hơn 20h50 cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

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Em A. và dòng tin nhắn đau long - Ảnh: Dân Trí

Nội dung tin nhắn như sau: "Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Liên quan đến nữ sinh mất tích bí ẩn này, theo Dân Trí, em A. đang học lớp 10; trước khi xảy ra sự việc nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường.

"Cháu bị bệnh thận, gia đình cũng đang sắp xếp để đưa cháu đi kiểm tra, điều trị. Giờ cháu mất liên lạc, gia đình hết sức lo lắng. Hiện gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng nhanh chóng hỗ trợ để tìm kiếm"- bà Lê Thị H. (SN 1968, mẹ của N.A.) chia sẻ.

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Sau khi con gái 7 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi không nhưng có tung tích. Sau 4 ngày sau, mẹ của nữ sinh đã lên tiếng hé lộ về thông tin vụ việc.

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