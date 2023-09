Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 16/3, ông Ngô Đăng Ký - Phó chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, chính quyền địa phương, lực lượng công an phối hợp với gia đình để tìm kiếm em N.A. (16 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An) mất tích bí ẩn sau khi nữ sinh này rời khỏi nhà.

"Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm cháu" - bà Lê Thị Hồng (mẹ của N.A.) lo lắng nói.

Đoạn tin nhắn được cho là của N.A. gửi về cho gia đình - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An cho biết, gia đình nữ sinh C.T.N.A. (16 tuổi, học lớp 10, trú thị trấn Xuân An) đã có đơn trình báo về việc A. mất tích. Vị này cho hay: "Nhận được tin báo, chúng tôi đã vào cuộc xác minh, tận dụng các mối quan hệ bạn bè của A. để giúp đỡ gia đình sớm tìm được A. Chiều nay, công an đã liên lạc được với A. và đã nói chuyện được với nữ sinh này khoảng 2 phút. A. cho biết đang ở Hà Nội. Công an đã nói chuyện, vận động A. trở về nhà. Tuy nhiên sau đó không thể liên lạc được với A. nữa".

Bên cạnh đoạn nhắn tin gửi về cho gia đình, chị Cao Thị Hương Giang - chị gái của A. cũng cho biết, trưa cùng ngày, gia đình cũng đã liên lạc được với A.: "Tôi đã gọi điện thoại và A. đã bắt máy. Hai chị em nói chuyện khoảng 10 phút rồi A. bất ngờ tắt máy và bảo điện thoại hết pin. A. cũng cho biết đang ở một nơi xa, không quen biết ai và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà.

Tôi rất lo lắng và sợ, sợ ai đó bắt cóc em gái rồi cho em ấy mượn điện thoại gọi về nhà cho gia đình an tâm. Tôi cũng đã khuyên em ấy có chuyện gì thì bình tĩnh, về nhà giải quyết. Nhưng sau đó không thể liên lạc được với em gái nữa".