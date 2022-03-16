Nữ sinh mất tích bí ẩn đã liên lạc về gia đình, cho biết đang Hà Nội nhưng sau đó không liên lạc được nữa

Xã hội 16/03/2022 19:53

Sau khi gia đình trình báo về việc con gái mất tích bí ẩn, em A. đã liên lạc về nói chuyện khoảng 10 phút rồi sau đó không liên lạc được nữa.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 16/3, ông Ngô Đăng Ký - Phó chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, chính quyền địa phương, lực lượng công an phối hợp với gia đình để tìm kiếm em N.A. (16 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An) mất tích bí ẩn sau khi nữ sinh này rời khỏi nhà.

Trước đó, tối 15/3, sau khi ăn tối cùng gia đình, em N.A. đi đâu không rõ. Mặc dù gia đình em đã tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến gần 21h cùng ngày, gia đình nhận được đoạn tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

"Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa" - nội dung đoạn tin nhắn được cho là của N.A. báo tin về cho gia đình.

Được biết, em N.A. đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Trước khi xảy ra sự việc em không có biểu hiện gì khác thường. Bản thân em bị bệnh thận, gia đình cũng đang sắp xếp để đưa con đi kiểm tra, điều trị. Nay con mất liên lạc, gia đình hết sức lo lắng.

"Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm cháu" - bà Lê Thị Hồng (mẹ của N.A.) lo lắng nói.

Nữ sinh mất tích bí ẩn đã liên lạc về gia đình, cho biết đang Hà Nội nhưng sau đó không liên lạc được nữa - Ảnh 1
Đoạn tin nhắn được cho là của N.A. gửi về cho gia đình - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An cho biết, gia đình nữ sinh C.T.N.A. (16 tuổi, học lớp 10, trú thị trấn Xuân An) đã có đơn trình báo về việc A. mất tích. Vị này cho hay: "Nhận được tin báo, chúng tôi đã vào cuộc xác minh, tận dụng các mối quan hệ bạn bè của A. để giúp đỡ gia đình sớm tìm được A. Chiều nay, công an đã liên lạc được với A. và đã nói chuyện được với nữ sinh này khoảng 2 phút. A. cho biết đang ở Hà Nội. Công an đã nói chuyện, vận động A. trở về nhà. Tuy nhiên sau đó không thể liên lạc được với A. nữa".

Bên cạnh đoạn nhắn tin gửi về cho gia đình, chị Cao Thị Hương Giang - chị gái của A. cũng cho biết, trưa cùng ngày, gia đình cũng đã liên lạc được với A.: "Tôi đã gọi điện thoại và A. đã bắt máy. Hai chị em nói chuyện khoảng 10 phút rồi A. bất ngờ tắt máy và bảo điện thoại hết pin. A. cũng cho biết đang ở một nơi xa, không quen biết ai và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà.

Tôi rất lo lắng và sợ, sợ ai đó bắt cóc em gái rồi cho em ấy mượn điện thoại gọi về nhà cho gia đình an tâm. Tôi cũng đã khuyên em ấy có chuyện gì thì bình tĩnh, về nhà giải quyết. Nhưng sau đó không thể liên lạc được với em gái nữa".

Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn sau bữa cơm và dòng tin nhắn gửi mẹ khiến ai cũng đau lòng

Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn sau bữa cơm và dòng tin nhắn gửi mẹ khiến ai cũng đau lòng

Một nữ sinh sau bữa cơm đã mất tích bí ẩn khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau đó, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em gửi về.

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