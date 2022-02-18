Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 ở Hải Dương mất tích, lãnh đạo Công an xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu N.T.N.A. (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng tử vong và xác nhận nguyên nhân sau cùng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 ở Hải Dương mất tích, lãnh đạo Công an xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu N.T.N.A. (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng tử vong và xác nhận nguyên nhân sau cùng.

Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, thời gian tìm thấy thi thể nữ sinh N.A vào khoảng 15h30 ngày 17/2. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của N.A được xác định do tai nạn xe máy.

"Thời điểm tìm thấy thi thể cháu, mọi người phát hiện xe máy nằm dưới sông, điện thoại và đồ rơi ở vệ cỏ ven bờ sông. Trên bờ sông còn có vết trượt dài", lãnh đạo xã Lạc Long nói.

Nữ sinh tử vong sau 4 ngày mất tích bí ẩn - Ảnh: VietnamNet

Tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, theo nhận định của người dân địa phương, có thể nạn nhân đã bị trượt chân ngã xuống sông rồi đuối nước. Tuy nhiên, sau quá trình khám nghiệm tử thi hiện trường, cơ quan chức năng xác định N.A. tử vong do tai nạn giao thông.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, vào tối 13/2, sau bữa cơm tối, cháu N.A. xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin thì điện thoại của N.A. vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn 22h, gia đình gọi N.A về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với con từ đó.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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