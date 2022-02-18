Hà Nội thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3, giao các đơn vị chuẩn bị phương án

Xã hội 18/02/2022 07:00

Thông tin về việc cho trẻ mầm non đi học lại từ 1/3 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu tại hội nghị giao ban trực tuyến của thành phố về phòng, chống Covid-19, chiều 17/2.

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều 17/2, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng thông tin, Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3; giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng phương án, đề xuất, tham mưu về nội dung này, trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, cực đoan đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Hà Nội thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3, giao các đơn vị chuẩn bị phương án - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Trước đó, dẫn tin từ Vnexpress, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa thông tin, việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp sẽ được thực hiện "trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh".

Hà Nội đã cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ 21/2, thành phố cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường.

53/63 tỉnh thành cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trong tuần này

53/63 tỉnh thành cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trong tuần này

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2 đến ngày 14/2. Riêng sinh viên đại học sẽ trở lại trường từ sau 14/2.

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