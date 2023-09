Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi nâng ngực của bệnh nhân N.T.N.N. (33 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nơi được cho là phòng phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Đại diện gia đình bệnh nhân N.T.N.N. cho biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật là người quen. Một tuần trước khi phẫu thuật nâng ngực, chị N. được người thân giới thiệu và hẹn ngày 18/3 đến Bệnh viện 1A phẫu thuật.

"Trước khi phẫu thuật gia đình đã chuyển tiền qua tài khoản của bác sĩ này số tiền 40 triệu đồng chi phí nâng ngực" - đại diện gia đình nói. Về thông tin này, phía bệnh viện chưa phản hồi.

Người nhà cũng cho biết, điều khiến gia đình bức xúc hơn là sự việc đau lòng chưa được làm rõ, nạn nhân còn chưa được lo hậu sự, bệnh viện lại yêu cầu đóng đầy đủ viện phí. “Bệnh viện yêu cầu chúng tôi đóng tiền mới cho đưa thi thể về. Làm sao chết người rồi còn bắt đóng tiền nữa, như vậy có quá đáng không?” - người nhà cho biết.

Khuya 18/3, ông Ngô Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện 1A xác nhận cơ quan công an đang làm việc tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin liên quan vì “nghe vụ việc từ 2 bên cũng không hay”, thông tin sẽ do bên thứ 3 là cơ quan công an cung cấp.