Khám nghiệm tử thi nữ bệnh nhân nâng ngực tử vong tại TPHCM: Vừa khỏi Covid-19, có tiền sử bị hen suyễn

Xã hội 19/03/2022 13:08

Thi thể nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực được Công an quận Tân Bình phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi nâng ngực của bệnh nhân N.T.N.N. (33 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo đó, bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cho chị N. được xác định là bệnh viện 1A, có địa chỉ số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Cơ quan chức năng cho biết dự kiến sẽ có kết quả khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân chị N. tử vong trong ngày hôm nay.

Khám nghiệm tử thi nữ bệnh nhân nâng ngực tử vong tại TPHCM: Vừa khỏi Covid-19, có tiền sử bị hen suyễn - Ảnh 1
Nạn nhân tử vong sau phẫu thuật - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VietNam Net, ngày 18/3, chị N. được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn. Vài tiếng sau, người nhà không thấy chị N. nên hỏi bác sĩ thì bác sĩ trả lời bệnh nhân được gây mê, chưa tỉnh và từ chối cho người nhà được nhìn mặt hoặc gặp bệnh nhân. 

Khoảng 16h, người nhà sau khi tìm khắp các phòng, phát hiện chị N. đang nằm trên một giường bệnh, còn đang đeo ống thở. Theo người nhà, khi được tìm thấy, chị N. đã tử vong, người tím tái. Gia đình nạn nhân cho hay, chị N. có tiền sử bị hen suyễn, vừa khỏi Covid-19 khoảng 3 tháng, huyết áp thấp. Tuy nhiên, bác sĩ đã khám và khẳng định đủ điều kiện phẫu thuật.

Khám nghiệm tử thi nữ bệnh nhân nâng ngực tử vong tại TPHCM: Vừa khỏi Covid-19, có tiền sử bị hen suyễn - Ảnh 2
Nơi được cho là phòng phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Đại diện gia đình bệnh nhân N.T.N.N. cho biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật là người quen. Một tuần trước khi phẫu thuật nâng ngực, chị N. được người thân giới thiệu và hẹn ngày 18/3 đến Bệnh viện 1A phẫu thuật.

"Trước khi phẫu thuật gia đình đã chuyển tiền qua tài khoản của bác sĩ này số tiền 40 triệu đồng chi phí nâng ngực" - đại diện gia đình nói. Về thông tin này, phía bệnh viện chưa phản hồi.

Người nhà cũng cho biết, điều khiến gia đình bức xúc hơn là sự việc đau lòng chưa được làm rõ, nạn nhân còn chưa được lo hậu sự, bệnh viện lại yêu cầu đóng đầy đủ viện phí. “Bệnh viện yêu cầu chúng tôi đóng tiền mới cho đưa thi thể về. Làm sao chết người rồi còn bắt đóng tiền nữa, như vậy có quá đáng không?” - người nhà cho biết. 

Khuya 18/3, ông Ngô Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện 1A xác nhận cơ quan công an đang làm việc tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin liên quan vì “nghe vụ việc từ 2 bên cũng không hay”, thông tin sẽ do bên thứ 3 là cơ quan công an cung cấp.

 

Lời kể của người đi cùng nạn nhân trong vụ nâng ngực tử vong ở TP.HCM: Chạy khắp các phòng để tìm kiếm, 'chúng tôi thấy chị nằm một mình, đã mất rồi'

Lời kể của người đi cùng nạn nhân trong vụ nâng ngực tử vong ở TP.HCM: Chạy khắp các phòng để tìm kiếm, 'chúng tôi thấy chị nằm một mình, đã mất rồi'

Cho rằng bệnh viện tắc trách trong quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của chị N., người nhà chị N. đã mời luật sư và công an đến làm việc, xử lý.

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