Liên tiếp vụ tử vong sau thẩm mỹ: Người nhà sửng sốt trước thi thể nạn nhân đã tím tái sau phẫu thuật nâng ngực

Xã hội 19/03/2022 09:30

Khoảng 6 giờ sau ca phẫu thuật nâng ngực, người phụ nữ 34 tuổi được xác định tử vong.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 18/3, ông Ngô Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện 1A (còn gọi là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến chị N.T.N.N. (32 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Ông Tuấn khẳng định bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động, có chứng chỉ hành nghề đầy đủ. Bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho Công an quận Tân Bình sau khi xảy ra sự cố.

Liên tiếp vụ tử vong sau thẩm mỹ: Người nhà sửng sốt trước thi thể nạn nhân đã tím tái sau phẫu thuật nâng ngực - Ảnh 1
Chị N. tử vong sau khoảng 6 giờ phẫu thuật nâng ngực - Ảnh: Zingnews

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Zingnews, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (chị gái của nạn nhân, 34 tuổi, ngụ tại quận 6, TP.HCM) cho biết, đang cùng cơ quan chức năng có mặt tại Bệnh viện 1A (542 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình) để xác minh cái chết của em gái.

Theo tường thuật của bà Trâm, sáng 18/3, bà  em nhận được thông báo của gái N.T.N.N. (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đi phẫu thuật nâng ngực và nhờ chị chuyển khoản cho bác sĩ 40 triệu đồng.

Được biết, bác sĩ có tên N.T., hẹn thực hiện phẫu thuật lúc 11h30 cùng ngày. Tuy nhiên, đến 16h11 cùng ngày, bà Trâm nhận được thông báo từ bệnh viện em gái đang trong tình trạng nguy kịch. Đến 17h35, bà N. tử vong.

"Bác sĩ T. nói tôi bà rằng sau khi chuyển em gái ra khỏi phòng hồi sức, N. đột ngột thở khó và tụt huyết áp. Bệnh viện đã liên hệ với các bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch qua để cấp cứu nhưng không cứu được. Tử thi của em gái tôi lúc này đã tím tái", bà Trâm kể.

Liên tiếp vụ tử vong sau thẩm mỹ: Người nhà sửng sốt trước thi thể nạn nhân đã tím tái sau phẫu thuật nâng ngực - Ảnh 2
Công an quận Tân Bình cử lực lượng có mặt tại Bệnh viện 1A điều tra sự cố - Ảnh: Tuổi trẻ

Phòng phẫu thuật của bà N. khi gia đình đến đã được lau dọn sạch sẽ. Đến hiện tại, gia đình chưa được thông tin cụ thể về quá trình phẫu thuật, nguyên nhân tử vong của bà N. nên đã liên hệ công an để nhờ can thiệp.

"Họ nói đã mời đội ngũ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch qua để cấp cứu nhưng vốn dĩ khi tôi qua, tay chân em gái đã tím tái, còn đeo ống thở" - bà Trâm nói.

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