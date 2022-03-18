Vụ việc mẹ đơn thân tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội đang đươnc dư luận bàn tán xôn xao.

Theo chia sẻ thông tin từ Dân Việt, liên quan đến vụ việc mẹ đơn thân - P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội, gia đình nạn nhân hiện đã lo chu đáo thủ tục cuối cùng đưa nạn nhân về nơi an nghỉ. Chị gái xót xa chia sẻ: "Sau khi được đưa vào bệnh viện Long An ngày 25/2, H. vừa mất vào 23 giờ tối qua, ngày 16/3. Gia đình chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho H. hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn".

Chị H. tử vong sau 2 tháng hôn mê nghi do phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Dân Việt Nhắc đến số tiền bồi thường cho phía gia đình nạn nhân, theo Vietnamnet đưa tin, anh Hoàng Minh Ph. (chủ cơ sở thẩm mỹ) cho biết chi phí chữa trị cho chị H. thời gian qua hơn 290 đồng. Số tiền này sẽ được phía người thực hiện thẩm mỹ hỗ trợ bồi thường cho gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, anh Ph. khẳng định, nạn nhân H. không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ này mà đơn vị này "cho mượn địa điểm" để anh Nguyễn Sỹ G. thực hiện thủ thuật nâng mũi. Anh Ph. có kinh nghiệm 8 năm trong ngành thẩm mỹ và anh có đủ giấy phép hành nghề và đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Người làm phẫu thuật sẽ phải bồi thường chi phí điều trị gần 300 triệu đồng - Ảnh: Tuổi trẻ online Trước đó, vào ngày 14/1, chị H. đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau đó, người nhà chị H. nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của chị H. đang nguy kịch nên đã từ Long An ra Hà Nội. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội không có tiến triển, người nhà đưa chị H. về bệnh viện Long An. Qua 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3 chị H. đã tử vong. Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp điều tra và làm rõ vụ việc.

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