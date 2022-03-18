Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định cơ sở ở thẩm mỹ Hoàng Minh hoạt động không phép.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ việc mẹ đơn thân - chị P.T.D.H. (22 tuổi) tử vong sau 2 tháng điều trị biến chứng thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ quận Hoàng Mai, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày 18/3. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định: "Hiện vụ việc này cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nạn nhân nâng mũi được làm trong nhà không phải cơ sở thẩm mỹ, chắc chắn hành nghề không phép".

Do đó, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai nơi nạn nhân thực hiện nâng mũi cách đây 2 tháng hành nghề không phép. Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép - Ảnh: Tuổi trẻ online Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ông Hoàng Minh P. - chủ cơ sở thẩm mỹ khẳng định nạn nhân không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ mà mình làm chủ. Theo đó, người này chỉ cho mượn địa điểm để ông Nguyễn Sỹ G. thực hiện phẫu thuật nâng mũi.

Ông P. đã làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ. Ông cho biết: "Hiện tôi không muốn nói thêm về vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã có những chia sẻ với phía gia đình nạn nhân. Tôi khẳng định mình không tham gia phẫu thuật mà chỉ cho mượn địa điểm. Về việc có thông tin cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, không có ý kiến gì thêm". Mẹ đơn thân tử vong vì nâng mũi sau hơn 2 tháng hôn mê - Ảnh: Dân Việt Trước đó, vào ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng ngày, người nhà chị H. nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của chị H. đang nguy kịch nên đã từ Long An ra Hà Nội. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội không có tiến triển, người nhà đưa chị H. về bệnh viện Long An. Qua 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3 chị H. đã tử vong. Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đã được giao thụ lý sự việc.

Vụ cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi: Nghẹn ngào con gái 1 tuổi ngơ ngác ôm di ảnh mẹ Vụ việc cô gái trẻ tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội đang khiến dư luận xôn xao.

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