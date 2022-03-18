Công an vào cuộc vụ mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép

Xã hội 18/03/2022 19:37

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định cơ sở ở thẩm mỹ Hoàng Minh hoạt động không phép.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ việc mẹ đơn thân - chị P.T.D.H. (22 tuổi) tử vong sau 2 tháng điều trị biến chứng thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ quận Hoàng Mai, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày 18/3.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định: "Hiện vụ việc này cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nạn nhân nâng mũi được làm trong nhà không phải cơ sở thẩm mỹ, chắc chắn hành nghề không phép".

Do đó, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai nơi nạn nhân thực hiện nâng mũi cách đây 2 tháng hành nghề không phép. 

bien chung tham my nang mui
Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép - Ảnh: Tuổi trẻ online

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ông Hoàng Minh P. - chủ cơ sở thẩm mỹ khẳng định nạn nhân không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ mà mình làm chủ. Theo đó, người này chỉ cho mượn địa điểm để ông Nguyễn Sỹ G. thực hiện phẫu thuật nâng mũi.

Ông P. đã làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ. Ông cho biết: "Hiện tôi không muốn nói thêm về vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã có những chia sẻ với phía gia đình nạn nhân. Tôi khẳng định mình không tham gia phẫu thuật mà chỉ cho mượn địa điểm. Về việc có thông tin cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, không có ý kiến gì thêm".

bien chung tham my nang mui 1
Mẹ đơn thân tử vong vì nâng mũi sau hơn 2 tháng hôn mê - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng ngày, người nhà chị H. nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của chị H. đang nguy kịch nên đã từ Long An ra Hà Nội. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội không có tiến triển, người nhà đưa chị H. về bệnh viện Long An. Qua 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3 chị H. đã tử vong.

Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đã được giao thụ lý sự việc.

Vụ cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi: Nghẹn ngào con gái 1 tuổi ngơ ngác ôm di ảnh mẹ

Vụ cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi: Nghẹn ngào con gái 1 tuổi ngơ ngác ôm di ảnh mẹ

Vụ việc cô gái trẻ tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội đang khiến dư luận xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   biến chứng thẩm mỹ nâng mũi cô gái nâng mũi tử vong chết do phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số