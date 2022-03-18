Vụ việc cô gái trẻ tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội đang khiến dư luận xôn xao.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, liên quan vụ việc cô gái tử vong khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội, cư dân mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh con gái 1 tuổi của chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) hồn nhiên gọi "Mẹ ơi!" rồi ôm di ảnh để thể hiện tình cảm với mẹ. Thấu hiểu được nỗi đau mất mát này. nhiều dân mạng đã xúc động vào gửi lời chia buồn với thân nhân chị H. Chị N. nói: "Em gái hứa mấy nữa sẽ về thăm mà thất hứa. Khi hay tin H. tử vong tôi không dám tin đó là sự thật. Em còn quá trẻ, còn con nhỏ. Dù gia đình đã tốn hàng trăm triệu đồng phẫu thuật để cứu em nhưng không được".

Hình ảnh bé gái 1 tuổi ôm di ảnh để thể hiện tình cảm với mẹ khiến nhiều người nghẹn ngào - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Chị gái của H. tiết lộ thêm rằng H. có hoàn cảnh không mấy may mắn và là lao động chính trong gia đình. Cô phải đi làm xa để gửi tiền về quê trả nợ ngân hàng và nuôi con. Vì hoàn cảnh không quá dư dả nên tiền làm mũi cũng được H. cọc 3 lần. Thế nhưng không ai ngờ cuộc phẫu thuật nâng mũi oan nghiệt đó đã khiến H. ra đi mãi mãi. Bên cạnh đó, cô có chồng nhưng đã ly hôn. Hiện tại, đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi. H. mới ra Hà Nội thuê nhà và làm việc được khoảng 2 năm nên phải nhờ bà ngoại chăm sóc con gái hộ.

Chị H. tử vong sau 2 tháng hôn mê nghi do phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Dân Việt Trước đó, theo VOV đưa tin, vào sáng 14/1, chị H. đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cùng ngày, người nhà chị H. nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của chị H. đang nguy kịch nên đã từ Long An ra Hà Nội. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội không có tiến triển, người nhà đưa chị H. về bệnh viện Long An. Qua 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3 chị H. đã tử vong.

Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót? CĐM bất ngờ nhận ra chủ cơ sở trong vụ việc cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi chính là người trong đoạn clip vừa nâng mũi cho khách vừa... nhảy đu trend TikTok từng gây phẫn nộ một thời.

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