Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót? 

Xã hội 18/03/2022 11:32

CĐM bất ngờ nhận ra chủ cơ sở trong vụ việc cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi chính là người trong đoạn clip vừa nâng mũi cho khách vừa... nhảy đu trend TikTok từng gây phẫn nộ một thời.

 

Sau 2 tháng hôn mê nhập viện, sống thực vật vì phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tối ngày 17/3, chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê ở Long An), đã tử vong. Chị H. gặp nạn sau khi đi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 14/1.

Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót?  - Ảnh 1
Chị H. đã tử vong sau hơn 2 tháng cấp cứu. (Ảnh: Dân Việt)

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạc đọc, chủ cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. là anh H.M.P. (28 tuổi, Hà Nội), anh P. xác nhận sự cố của chị H. xảy ra ở cơ sở của mình. Tuy nhiên, anh P. cho biết chị H. không phải khách hàng của mình. Người phẫu thuật cho chị H. - là anh G. - anh này đã mượn cơ sở của mình để thực hiện ca phẫu thuật.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở này cho biết cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ là nhà riêng của anh, nhưng anh có đủ giấy phép hành nghề và đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót?  - Ảnh 2
Trang cá nhân của chủ cơ sở thẩm mỹ H.M.P hoạt động bình thường sau khi xảy ra sự cố. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cư dân mạng mới đây đã bất ngờ nhận ra anh P. chính là người từng gây xôn xao MXH trước đó khi từng đăng tải đoạn clip vừa nâng mũi cho khách vừa... nhảy đu trend TikTok. Từ khi xảy ra vụ việc, trang cá nhân của chủ cơ sở thẩm mỹ H.M.P vẫn hoạt động, cập nhật trạng thái bình thường.

Chủ cơ sở này bị dân mạng "đào" lại clip từng tự nhận có 8 năm kinh nghiệm làm đẹp, nâng mũi, tuy nhiên, trong khi phẫu thuật cho khách hàng, người này bất ngờ gây sốc khi cởi bỏ khẩu trang và nhảy nhót theo một đoạn nhạc xu hướng trên Tiktok. Đoạn clip sau khi được chính người này đăng tải đã khiến cư dân mạng thời điểm đó không khỏi phẫn nộ và sốc. 

Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót?  - Ảnh 3
Chủ cơ sở này đang phẫu thuật mũi cho khách thì kéo khẩu trang xuống nhảy nhót. (Ảnh chụp màn hình)

Hành động vừa phẫu thuật vừa bỏ khẩu trang nhảy nhót của thanh niên này là vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của khách hàng. Dù bị lên án gay gắt, nhưng chủ nhân đoạn clip này vẫn giữ lại clip tranh cãi và nhanh tay khóa phần bình luận bên dưới. Trong clip lên sóng kế tiếp, người này còn gây phẫn nộ khi thể hiện rõ thái độ "không quan tâm dư luận" của mình.

"Ai cũng có người ghét người thích, không tránh được dư luận bàn tán. Vậy nên là mình không bao giờ quan tâm đến những người sân si với mình. Cảm thấy thương các bạn vô cùng, dìm người khác xuống cũng đâu có làm mình sáng hơn. Ahihi" - anh chàng viết.

Sau đó, trước áp lực từ cộng đồng mạng, người này đã khóa/ẩn clip này đi.

Vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng mũi: Sốc với khoảnh khắc chủ cơ sở vừa phẫu thuật vừa nhảy nhót?  - Ảnh 4

Được biết, sau khi sự cố về cái chết của cô gái 22 tuổi xảy ra ở cơ sở thẩm mỹ của anh P., nhiều thông tin lan truyền rằng anh P. khởi điểm là thợ cắt tóc, rồi học mò chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ nhưng anh này phản bác. Anh P. cho rằng anh chưa từng làm tóc, tại cơ sở thẩm mỹ, anh P. làm phẫu thuật tại tầng 1, còn tầng 2 mở thêm dịch vụ làm tóc và thuê thợ về làm.

Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận.  

 

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