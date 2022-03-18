Nạn nhân sau đó được chuyển sang điều trị tại trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Đến tối 17/3, dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, người nhà nạn nhân cho biết, chị Phạm Thị Diễm H. đã tử vong vào tối hôm 16/3 sau 2 tháng điều trị. Trước đó ngày 25/2, chị H. được đưa vào Bệnh viện Long An sau một thời gian cấp cứu ở Hà Nội.

Tháng 1/2022, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là chị vụ việc là chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê ở Long An), sau khi nâng mũi, chị Hiếu rơi vào tình trạng hôn mê, phải phẫu thuật.

"Từ ngày xảy ra sự việc, gia đình tôi rất tốn kém, hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho Hiếu hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn và thắp hương cho em" - chị gái nạn nhân chia sẻ.

Nạn nhân trong vụ việc. (Ảnh: Internet)

Chị H. gặp nạn sau khi đi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, chị H. có thời gian thẩm mỹ mắt và quen được anh G. làm tại thẩm mỹ viện. Sau đó, anh G. giới thiệu chị đến một thẩm mỹ viện có thể làm mũi.

Sau 3 lần đóng số tiền 37 triệu đồng cho anh G. và chị H. hỏi: "Em vừa mới bị Covid-19, khỏi gần 1 tháng có làm được không anh", thì anh G. trả lời: "Được, sau 14 ngày là làm được, không sao".

Ngày 14/1, chị H. đến cơ sở này làm nâng mũi. Đến 12h cùng ngày chị D. - bạn nạn nhân - nhận được tin nhắn của bạn thân đến cơ sở thẩm mỹ viện đón mình. Tuy nhiên, khi đến nơi chị D. gọi điện không thấy bạn mình bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Do sốt ruột và lo lắng bạn mình gặp chuyện, chị D. cùng bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin cho H. nhưng cũng không nhận được hồi âm. "Đến khoảng 18h, chúng tôi nhận được điện thoại của anh G. Anh ấy bảo đến ngay bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của H. rất yếu, không thể phẫu thuật được" - chị D. kể lại.

Chị H. đã tử vong sau hơn 2 tháng cấp cứu. (Ảnh: Dân Việt)

Về hoàn cảnh gia đình, một người nhà nạn nhân cho biết chị H. đã ly hôn, hiện có người con hơn 1 tuổi đang gửi nhờ mẹ đẻ chăm sóc. Cô gái này làm ngoài Hà Nội để phụ giúp gia đình.

Trước sự việc trên, anh Hoàng Minh Ph. (chủ cơ sở này) xác nhận, có sự cố trên xảy ra. Tuy nhiên, nạn nhân H. không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ này mà đơn vị này "cho mượn địa điểm" để anh Nguyễn Sỹ G. thực hiện thủ thuật nâng mũi.

"Hiện tất cả vụ việc cơ quan công an đang làm rõ, đây không phải là thẩm mỹ viện mà chỉ là nhà. Hôm đó tôi không làm phẫu thuật nâng mũi cho khách mà là anh G. làm" - anh Ph. cho hay.

Trước thông tin cho rằng hoạt động phẫu thuật nâng mũi diễn ra tại nhà riêng có đúng quy định hay không? Anh Ph. thừa nhận biết chuyện này và sẽ chịu trách nhiệm với công an, gia đình nạn nhân.