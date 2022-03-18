Tạm giam nam thiếu niên nhiều lần 'yêu' bạn gái nhí đến mang thai

Xã hội 18/03/2022 08:11

Sau khi quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương, nam thanh niên đã nhiều lần "yêu" thiếu nữ sinh năm 2008 đến có thai.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 17/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải (SN 2005), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 8/2020, cháu H. (SN 2008), trú tại huyện Krông Nô có quen biết với Hải. Sau đó, cả hai đã nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ.

Tạm giam nam thiếu niên nhiều lần 'yêu' bạn gái nhí đến mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng từ tháng 10 - 12/2020, Hải và H. đã tiến xa hơn và nhiều lần "yêu" nhau tại phòng trọ của Hải thuê ở thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. 

Đến khoảng cuối tháng 4/2021, thấy cháu H. bắt đầu có biểu hiện bất thường nên gia đình đưa đi khám thì bàng hoàng phát hiện cháu đã mang thai.

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