Lên cơn ghen, gã đàn ông truy sát mẹ con người tình trong đêm khiến 1 người thiệt mạng

Xã hội 17/03/2022 14:54

Người đàn ông cầm dao đâm người yêu nhiều nhát vào cơ thể. Cậu con trai chạy ra can ngăn cũng bị hắn ta chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Theo VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người

Trước đó, khoảng 21h20 tối 15/3, Chiến cầm hai con dao xông vào điểm buôn bán và là nơi thuê để ở của bà N.T.T.T (47 tuổi ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức). Tại đây, Chiến cầm dao truy đuổi và chém bà T. Con trai của bà T, là T.H.D (17 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị Chiếm chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Lên cơn ghen, gã đàn ông truy sát mẹ con người tình trong đêm khiến 1 người thiệt mạng - Ảnh 1
Nghi phạm trong vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Bà T đã chạy vào cửa hàng buôn bán điện thoại di động bên cạnh để ẩn náu. Chiến đuổi theo, chém nhiều nhát vào cơ thể, khiến bà T gục tại chỗ. Sau khi gây án, Chiến định rời hiện trường nhưng người dân xung quanh đã truy đuổi, tước đoạt hung khí và giao đối tượng cho cơ quan công an.

 

Theo Tuổi Trẻ, bà Tđược đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do nhiều vết chém quá nặng.

Qua khai thác ban đầu từ lực lượng công an, vụ việc xảy ra do Chiến có quan hệ yêu đương với bà T. và "lên cơn ghen" nên cố chém chết người tình.

Quảng Nam: Đề nghị dừng ủy quyền quản lý đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Quảng Nam: Đề nghị dừng ủy quyền quản lý đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thống nhất giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho sở này quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Được biết, đây là địa điểm xảy ra vụ chìm ca nô thương tâm khiến 17 nạn nhân tử vong.

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Từ khóa:   Long An giết người chém người tử vong

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