Người đàn ông cầm dao đâm người yêu nhiều nhát vào cơ thể. Cậu con trai chạy ra can ngăn cũng bị hắn ta chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.
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Theo VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người
Trước đó, khoảng 21h20 tối 15/3, Chiến cầm hai con dao xông vào điểm buôn bán và là nơi thuê để ở của bà N.T.T.T (47 tuổi ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức). Tại đây, Chiến cầm dao truy đuổi và chém bà T. Con trai của bà T, là T.H.D (17 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị Chiếm chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.
Bà T đã chạy vào cửa hàng buôn bán điện thoại di động bên cạnh để ẩn náu. Chiến đuổi theo, chém nhiều nhát vào cơ thể, khiến bà T gục tại chỗ. Sau khi gây án, Chiến định rời hiện trường nhưng người dân xung quanh đã truy đuổi, tước đoạt hung khí và giao đối tượng cho cơ quan công an.
Theo Tuổi Trẻ, bà Tđược đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do nhiều vết chém quá nặng.
Qua khai thác ban đầu từ lực lượng công an, vụ việc xảy ra do Chiến có quan hệ yêu đương với bà T. và "lên cơn ghen" nên cố chém chết người tình.