Quảng Nam: Đề nghị dừng ủy quyền quản lý đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thống nhất giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho sở này quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Được biết, đây là địa điểm xảy ra vụ chìm ca nô thương tâm khiến 17 nạn nhân tử vong.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 16/3, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thống nhất giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho sở này quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Theo đó, việc quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 8 ngày 28/1/2021 của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho Quảng Nam đối quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tuyến đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại được tạm thời cho các đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Nam cấp phép xuất bến. Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng Theo báo Quảng Nam, trong khi chờ ý kiến của Bộ GTVT về chấm dứt việc ủy quyền và có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; để đảm bảo nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm trong Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, UBND tỉnh thống nhất tạm thời giao UBND TP.Hội An chỉ đạo Ban Quản lý bến Cù Lao Chàm (thuộc UBND xã Tân Hiệp, Hội An) tiếp tục thực hiện việc cấp phép tại bến Cù Lao Chàm và Thanh tra Sở GTVT cấp phép tại bến Cửa Đại. Sở GTVT, UBND TP.Hội An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) và tổ chức cấp phép cho tàu vào, rời bến tại các đầu bến thủy nội địa Cửa Đại và Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền các chủ tàu thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn tàu, kiểm soát tốc độ chạy tàu, giảm bớt số lượng hành khách trên tàu để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Sở GTVT có trách nhiệm theo dõi ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Bộ GTVT để tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động vận tải ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh và xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan, địa phương theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Chiếc cano chở khách du lịch tuyến Cửa Đại- Cù Lao Chàm bị chìm làm 17 người thiệt mạng vừa qua - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 26/2, canô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2 km, chiếc canô bất ngờ bị chìm khiến 17 người chết, 22 người may mắn được cứu sống.

Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại: Lấy ý kiến lái tàu về độ an toàn của ca nô 'mui kín' Sau vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND TP Hội An lấy ý kiến của các chủ tàu, lái tàu composite được cải hoán sang chuẩn SB về an toàn của các loại tàu hiện nay trong vận chuyển khách và những kiến nghị cần thiết để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng.

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