Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại: Lấy ý kiến lái tàu về độ an toàn của ca nô 'mui kín'

Xã hội 06/03/2022 16:47

Sau vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND TP Hội An lấy ý kiến của các chủ tàu, lái tàu composite được cải hoán sang chuẩn SB về an toàn của các loại tàu hiện nay trong vận chuyển khách và những kiến nghị cần thiết để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong thương tâm, theo Người Lao Động, ngay 6/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp ngày 3/3 về việc rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyến giao thông Cửa Đại - Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Theo thông báo, ông Thanh nhìn nhận vụ tai nạn tàu cao tốc chở khách du lịch vừa qua là một sự cố vô cùng tang thương. Qua sự việc này, đặt ra nhiều vấn đề cho các cơ quan Trương ương, địa phương, doanh nghiệp cần xem xét, giải quyết trong thời gian đến để đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển hành khách trên các tuyến đường thủy nói chung và tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm nói riêng.

Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại: Lấy ý kiến lái tàu về độ an toàn của ca nô 'mui kín' - Ảnh 1
Chiếc ca nô xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương làm việc với Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đảm bảo an toàn người và phương tiện ca nô composite được cải hoán từ chuẩn SI (mui trần) sang chuẩn SB (mui kín) trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Trong đó, lưu ý nếu không làm rõ việc cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thương vong do mắc trong cabin tàu thì đề nghị dừng việc nhận uỷ quyền quản lý đối với loại tàu này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND TP Hội An lấy ý kiến của các chủ tàu, lái tàu composite được cải hoán sang chuẩn SB về an toàn của các loại tàu hiện nay trong vận chuyển khách và những kiến nghị cần thiết để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng.

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh gửi các bộ ngành kiến nghị tăng cường tổ chức quan trắc tuyến luồng thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm; kiểm tra hệ thống phao, tiêu báo hiệu; tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của cồn cát Cửa Đại đến sự ổn định của luồng tàu; tổ chức tập huấn kỹ năng cho lái tàu; rà soát quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại các bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm…

Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại: Lấy ý kiến lái tàu về độ an toàn của ca nô 'mui kín' - Ảnh 2
Công tác cứu hộ các nạn nhân - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, theo Tổ Quốc, khoảng 14 giờ chiều 26/2, cano số hiệu QNa-1152 (Phương Đông 05) của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, 1 lái tàu, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Khi gần đến bờ, cano bất ngờ bị lật khiến 17 người tử vong, còn lại được cứu sống.

Sau tai nạn, thi thể các nạn nhâ đã được đưa về quê nhà an táng theo đúng nguyện vọng của gia đình. Hiện, những thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến dư luận chấn động. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số vấn đề liên quan.

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