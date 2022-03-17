Xe máy cày bị tàu hỏa tông vỡ đôi, tài xế tử vong tại chỗ

Xã hội 17/03/2022 09:03

Tàu hỏa SE8 chạy hướng Bắc – Nam khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì va chạm mạnh với xe máy cày khiến tài xế máy cày tử vong, phương tiện vỡ đôi.

Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 16/3, thông tin từ ngành đường sắt cho biết đã giải tỏa xong hiện trường vụ tàu hỏa tông gãy đôi xe máy cày, khiến tài xế tử vong, đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh Bình Thuận gián đoạn trong 1 giờ.

Xe máy cày bị tàu hỏa tông vỡ đôi, tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tàu hòa số hiệu SE8 lưu thông hướng Bắc – Nam khi đến km1608+200 khu gian Gia Huynh - Suối Kiết thuộc huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã va chạm với xe xe máy cày tại điểm giao với đường dân sinh.

Theo báo Công an TP.HCM, xe máy cày do tài xế  M.V.V (SN 1994, ngụ Tánh Linh) điều khiển. Cú tông rất mạnh làm phần đầu xe công nông dính vào đầu máy tàu hỏa, xe máy cày gãy đôi, văng qua hai bên đường sắt. Hậu quả, anh V tử vong tại chỗ, lái tàu hỏa bị thương được đưa đi cấp cứu. Rất may hành khách trên tàu SE8 vẫn an toàn.

Xe máy cày bị tàu hỏa tông vỡ đôi, tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 2

Sau vụ tai nạn, ngành đường sắt đã phối hợp cùng công an địa phương đến hiện trường khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Đến gần 11 giờ cùng ngày tuyến đường sắt Bắc – Nam đã lưu thông tàu bình thường trở lại.

 

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Từ khóa:   Bình Thuận tai nạn tai nạn với tàu hỏa

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