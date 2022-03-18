Nữ sinh đang học lớp 8 đã mất tích hơn một tháng nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo báo Dân Trí đưa tin, vừa qua, ngày 16/3, gia đình học sinh Puih Phuýt (sinh năm 2008, xã Ia Chia, Ia Grai, Gia Lai) đang nỗ lực tìm kiếm cháu sau hơn một tháng mất tích bí ẩn.

Anh Ksor Da (bố ruột của nữ học sinh mất tích, làng Tang, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho hay, ngày 12/2, anh đi làm hái điều về thì không thấy cháu Puih Phuýt đâu nữa. Sau đó, gia đình đã đến các bạn bè và những chỗ cháu hay chơi nhưng cũng không thấy. Trước đó, gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao. Được biết, cháu Puih Phuýt đang học lớp 8.

"Trước khi mất tích, cháu không có biểu hiện gì và không nói với gia đình về điều gì. Tôi mong muốn tìm được để cho cháu tiếp tục đi học vì cháu còn quá nhỏ" - anh Giá cho biết

Gia đình đăng thông tin tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, cũng theo chia sẻ của bố cháu Puih Phuýt, cuối năm 2021, cháu cũng bỏ nhà theo bạn trai xuống huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau, lực lượng công an đã tìm thấy và bàn giao cháu cho gia đình.

"Hiện lực lượng công an đang vào cuộc xác minh các mối quan hệ của cháu để tìm hiểu về nguyên nhân mất tích. Chúng tôi cũng đăng thông tin tìm kiếm cháu trên trạng mang xã hội, đồng thời triển khai lực lượng để tìm kiếm" - đại diện Công an xã Ia Chia thông tin.

Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn suốt hơn một tháng không liên lạc về gia đình Gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao

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