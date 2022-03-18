Tiết lộ 'sốc' của bố nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn hơn 1 tháng qua ở Gia Lai

Xã hội 18/03/2022 10:16

Nữ sinh đang học lớp 8 đã mất tích hơn một tháng nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo báo Dân Trí đưa tin, vừa qua, ngày 16/3, gia đình học sinh Puih Phuýt (sinh năm 2008, xã Ia Chia, Ia Grai, Gia Lai) đang nỗ lực tìm kiếm cháu sau hơn một tháng mất tích bí ẩn. 

Anh Ksor Da (bố ruột của nữ học sinh mất tích, làng Tang, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho hay, ngày 12/2, anh đi làm hái điều về thì không thấy cháu Puih Phuýt đâu nữa. Sau đó, gia đình đã đến các bạn bè và những chỗ cháu hay chơi nhưng cũng không thấy. Trước đó, gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao. Được biết, cháu Puih Phuýt đang học lớp 8.

"Trước khi mất tích, cháu không có biểu hiện gì và không nói với gia đình về điều gì. Tôi mong muốn tìm được để cho cháu tiếp tục đi học vì cháu còn quá nhỏ" - anh Giá cho biết

 

Tiết lộ 'sốc' của bố nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn hơn 1 tháng qua ở Gia Lai - Ảnh 1
Gia đình đăng thông tin tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, cũng theo chia sẻ của bố cháu Puih Phuýt, cuối năm 2021, cháu cũng bỏ nhà theo bạn trai xuống huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau, lực lượng công an đã tìm thấy và bàn giao cháu cho gia đình.

"Hiện lực lượng công an đang vào cuộc xác minh các mối quan hệ của cháu để tìm hiểu về nguyên nhân mất tích. Chúng tôi cũng đăng thông tin tìm kiếm cháu trên trạng mang xã hội, đồng thời triển khai lực lượng để tìm kiếm" - đại diện Công an xã Ia Chia thông tin.

Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn suốt hơn một tháng không liên lạc về gia đình

Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn suốt hơn một tháng không liên lạc về gia đình

Gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nữ sinh mất tích nữ sinh mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số