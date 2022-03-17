Gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 16/3, người nhà của học sinh Puih Phuýt (sinh năm 2008, xã Ia Chia, Ia Grai, Gia Lai) cho biết, gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu sau hơn một tháng mất tích.

Cụ thể, anh Ksor Da bố ruột của nữ học sinh mất tích cho hay, vào ngày 12/2, anh đi làm hái điều về thì không thấy cháu Puih Phuýt đâu nữa. Sau đó, gia đình đã đến nhà các bạn bè và những chỗ cháu hay chơi nhưng cũng không thấy.

Trước đó, gia đình cũng nghe thông tin có một số người lạ rủ cháu đi làm ở các thành phố lớn với thu nhập cao. Tuy nhiên, cháu Puih Phuýt chỉ đang học lớp 8. Anh Giá nói thêm: "Trước khi mất tích, cháu không có biểu hiện gì và không nói với gia đình về điều gì. Tôi mong muốn tìm được để cho cháu tiếp tục đi học vì cháu còn quá nhỏ".

Hình ảnh em Puih Phuýt được gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng tìm kiếm - Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin trình báo của gia đình, Công an xã Ia Chia cũng đang phối hợp cùng với cơ quan chức năng để tìm kiếm học sinh mất tích.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an xã Ia Chia cho biết: "Gia đình đã lên trình báo lên cơ quan chức năng về vụ học sinh mất tích. Công an xã cũng làm việc để tìm hiểu xác minh nguyên nhân mất tích. Hiện chúng tôi đang triển khai lực lượng phối hợp để tìm kiếm".

Nữ sinh mất tích bí ẩn đã liên lạc về gia đình, cho biết đang Hà Nội nhưng sau đó không liên lạc được nữa Sau khi gia đình trình báo về việc con gái mất tích bí ẩn, em A. đã liên lạc về nói chuyện khoảng 10 phút rồi sau đó không liên lạc được nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-8-mat-tich-bi-an-suot-hon-mot-thang-khong-lien-lac-ve-gia-dinh-456249.html