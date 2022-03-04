Lúc bị nạn, trên tàu có tổng cộng 5 thuyền viên. Hiện vẫn còn mất tích 3 thuyền viên.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 4/3, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp tìm kiếm 3 thuyền viên đang mất tích trong lúc đang đánh bắt ở vùng biển cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về phía nam.

Theo báo cáo ban đầu, tối 3/3, chiếc tàu hàng M/V REGION 87 (quốc tịch Nga) đã cứu vớt được 2 thuyền viên trong tình trạng trôi dạt bằng can nhựa ở vùng biển. Đến sáng 4/3, tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III thông tin đã tiếp nhận 2 trường hợp trên là anh Huỳnh Ngọc Thế (37 tuổi) và Nguyễn Thanh Hà (42 tuổi, cùng trú tại thị xã La Gi, Bình Thuận).

Ảnh minh họa: Internet

Các thuyền viên được cứu cho biết, họ là lao động của tàu cá BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê. Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng nam thì bị sóng to, gió lớn nên tài bị đánh chìm. Lúc bị nạn, trên tàu có tổng cộng 5 thuyền viên. Như vậy, hiện vẫn còn mất tích 3 thuyền viên.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên vùng biển gần khu vực gặp nạn để kịp thời hỗ trợ người bị nạn và tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.

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