Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục về pháp luật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân, thực hiện đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, nghị định 109/2016/NĐ-CP, nghị định 155/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, mới đây, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, làm rõ thông tin phản ánh và báo cáo kết quả về việc "Bệnh viện Ung bướu TP.HCM "câu" bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ" trước ngày 24/3/2022. Nếu có vi phạm, Sở Y tế TP.HCM phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Đến ngày 4/3/2022, ông mới trở lại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tái khám và được bác sĩ chỉ định mổ cắt u tuyến giáp. Ngày 8/3, ông Đ.H.N. vào bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chờ mổ theo lịch hẹn với chi phí dự trù là 11 triệu đồng.

Theo thông tin của Tiền Phong về vụ việc, trước đó, ông Đ.H.N (SN 1972) cho biết, năm 2021, ông đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám và được chẩn đoán bị u tuyến giáp. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ông bị gián đoạn điều trị.

Tuy nhiên, do bệnh viện quá tải, bác sĩ đã tư vấn ông chuyển sang Bệnh viện Hồng Đức để được phẫu thuật sớm hơn. Trước khi bước vào ca phẫu thuật vào chiều 9/3 tại Bệnh viện Hồng Đức, nhân viên y tế đề nghị gia đình phải đóng tạm ứng số tiền 28,5 triệu đồng.

Gia đình bệnh nhân cho rằng, ca phẫu thuật này sẽ cùng kỹ thuật, cùng bác sĩ của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thực hiện, chỉ khác địa điểm nhưng chi phí chênh lệch lên tới 17,5 triệu đồng nên thân nhân người bệnh đã phản ánh và cho rằng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã câu bệnh nhân ra bệnh viện tư (Bệnh viện Hồng Đức) để phẫu thuật nhằm trục lợi.

Nói về phản ánh này, BS Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, việc bệnh nhân chọn dịch vụ tại Bệnh viện Hồng Đức là hoàn toàn tự nguyện vì muốn được phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến công việc. Tất cả quy trình chuyển viện, tư vấn đều thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn.

Số tiền 28,5 triệu đồng là tiền tạm ứng, Bệnh viện Hồng Đức đã gửi Bệnh viện Ung Bướu phiếu viện phí của bệnh nhân khi xuất viện vào ngày 11/3 là 11.695.943 đồng. Tổng chi phí thực tế bệnh nhân phải thanh toán là 17.156.057 đồng, trong đó 6 triệu đồng là tiền phẫu thuật, hơn 11 triệu đồng còn lại là tiền giường, xét nghiệm, thuốc, vật tư, dịch vụ đi kèm khác.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong 6 triệu đồng chênh lệch chi phí phẫu thuật, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được nhận 70% để bồi dưỡng cho kíp phẫu thuật và nộp vào ngân sách chung của bệnh viện.

Bệnh viện tư có giá nhỉnh hơn bệnh viện công cũng là điều dễ hiểu vì bên bệnh viện tư cơ sở vật chất, phòng bệnh khang trang hơn, các dịch vụ tăng thêm để phục vụ cho bệnh nhân đa dạng hơn. Mặt khác, bệnh viện tư được quyền thu khấu hao trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, được tính đúng tính đủ giá viện phí.

Thân nhân người bệnh đóng tiền viện phí tại Bệnh viện Ung Bướu - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 17/3, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận công văn khẩn của Bộ Y tế và đang khẩn trương xác minh các vấn đề liên quan tại Bệnh viện Ung Bướu. Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 14/1/2015, UBND TP.HCM đã có văn bản (số 140/UBND-VX) chấp thuận hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Hồng Đức.

Sau đó, ngày 31/8/2015 Sở Y tế đã có Quyết định (số 4032/QĐ-SYT) phê duyệt đề án liên kết chuyên môn với Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Đề án quy định rõ về quy trình chuyển viện, quy trình tham gia phẫu thuật, quy trình khám sau mổ, quy trình xử lý khi xảy ra tai biến, biến chứng và trách nhiệm của các bên tham gia.