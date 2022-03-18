Bộ Y tế yêu cầu làm rõ phản ánh Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 'câu bệnh nhân' ra mổ ở bệnh viện tư

Xã hội 18/03/2022 09:58

Việc "Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị tố "câu" bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ đã được Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, làm rõ thông tin phản ánh.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, mới đây, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, làm rõ thông tin phản ánh và báo cáo kết quả về việc "Bệnh viện Ung bướu TP.HCM "câu" bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ" trước ngày 24/3/2022. Nếu có vi phạm, Sở Y tế TP.HCM phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục về pháp luật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân, thực hiện đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, nghị định 109/2016/NĐ-CP, nghị định 155/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ phản ánh Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 'câu bệnh nhân' ra mổ ở bệnh viện tư - Ảnh 1
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị phản ánh câu bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Tiền Phong về vụ việc, trước đó, ông Đ.H.N (SN 1972) cho biết, năm 2021, ông đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám và được chẩn đoán bị u tuyến giáp. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ông bị gián đoạn điều trị.

Đến ngày 4/3/2022, ông mới trở lại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tái khám và được bác sĩ chỉ định mổ cắt u tuyến giáp. Ngày 8/3, ông Đ.H.N. vào bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chờ mổ theo lịch hẹn với chi phí dự trù là 11 triệu đồng.

Tuy nhiên, do bệnh viện quá tải, bác sĩ đã tư vấn ông chuyển sang Bệnh viện Hồng Đức để được phẫu thuật sớm hơn. Trước khi bước vào ca phẫu thuật vào chiều 9/3 tại Bệnh viện Hồng Đức, nhân viên y tế đề nghị gia đình phải đóng tạm ứng số tiền 28,5 triệu đồng.

Gia đình bệnh nhân cho rằng, ca phẫu thuật này sẽ cùng kỹ thuật, cùng bác sĩ của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thực hiện, chỉ khác địa điểm nhưng chi phí chênh lệch lên tới 17,5 triệu đồng nên thân nhân người bệnh đã phản ánh và cho rằng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã câu bệnh nhân ra bệnh viện tư (Bệnh viện Hồng Đức) để phẫu thuật nhằm trục lợi.

Nói về phản ánh này, BS Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, việc bệnh nhân chọn dịch vụ tại Bệnh viện Hồng Đức là hoàn toàn tự nguyện vì muốn được phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến công việc. Tất cả quy trình chuyển viện, tư vấn đều thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn.

Số tiền 28,5 triệu đồng là tiền tạm ứng, Bệnh viện Hồng Đức đã gửi Bệnh viện Ung Bướu phiếu viện phí của bệnh nhân khi xuất viện vào ngày 11/3 là 11.695.943 đồng. Tổng chi phí thực tế bệnh nhân phải thanh toán là 17.156.057 đồng, trong đó 6 triệu đồng là tiền phẫu thuật, hơn 11 triệu đồng còn lại là tiền giường, xét nghiệm, thuốc, vật tư, dịch vụ đi kèm khác.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong 6 triệu đồng chênh lệch chi phí phẫu thuật, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được nhận 70% để bồi dưỡng cho kíp phẫu thuật và nộp vào ngân sách chung của bệnh viện.

Bệnh viện tư có giá nhỉnh hơn bệnh viện công cũng là điều dễ hiểu vì bên bệnh viện tư cơ sở vật chất, phòng bệnh khang trang hơn, các dịch vụ tăng thêm để phục vụ cho bệnh nhân đa dạng hơn. Mặt khác, bệnh viện tư được quyền thu khấu hao trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, được tính đúng tính đủ giá viện phí.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ phản ánh Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 'câu bệnh nhân' ra mổ ở bệnh viện tư - Ảnh 2
Thân nhân người bệnh đóng tiền viện phí tại Bệnh viện Ung Bướu - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 17/3, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận công văn khẩn của Bộ Y tế và đang khẩn trương xác minh các vấn đề liên quan tại Bệnh viện Ung Bướu. Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 14/1/2015, UBND TP.HCM đã có văn bản (số 140/UBND-VX) chấp thuận hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Hồng Đức.

Sau đó, ngày 31/8/2015 Sở Y tế đã có Quyết định (số 4032/QĐ-SYT) phê duyệt đề án liên kết chuyên môn với Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Đề án quy định rõ về quy trình chuyển viện, quy trình tham gia phẫu thuật, quy trình khám sau mổ, quy trình xử lý khi xảy ra tai biến, biến chứng và trách nhiệm của các bên tham gia.

Rơi từ tầng 6 tòa nhà bệnh viện, người đàn ông 46 tuổi tử vong thương tâm

Rơi từ tầng 6 tòa nhà bệnh viện, người đàn ông 46 tuổi tử vong thương tâm

Một nam bệnh nhân bất ngờ rơi từ tầng 6 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh viện Ung Bướu bị tố BV Ung Bướu bị tố câu khách ra BV tư mổ BV Ung Bướu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số