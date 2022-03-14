Rơi từ tầng 6 tòa nhà bệnh viện, người đàn ông 46 tuổi tử vong thương tâm

Xã hội 14/03/2022 10:00

Một nam bệnh nhân bất ngờ rơi từ tầng 6 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh dẫn đến tử vong.

Theo VietNamNet, khoảng 20h30 tối ngày 13/3, nhiều người hốt hoảng khi bất ngờ phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống cầu thang bộ tầng 1 của Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông V.T.T. (46 tuổi, trú Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Ông T. đang điều trị tại tầng 4 của bệnh viện nói trên. Người này đã nhiều lần điều trị tại đây và từng có tâm lý chán nản vì bệnh tật.

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Bệnh viện phục hồi chức năng nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo báo Giao Thông, sáng ngày 14/3, bà Nguyễn Thị Diện – Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết đây là bệnh nhân bị bệnh tai biến được bố trí ở tầng 4 của tòa nhà. Bệnh nhân này đã vào điều trị nhiều lần tại bệnh viện.

Theo bà Diện, trước thời điểm bệnh nhân ngã từ tầng 6 thì những bệnh nhân cùng phòng với anh T. cho biết thời gian gần đây anh có dấu hiệu bất mãn với tình trạng bệnh tật của mình.

"Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Hiện gia đình đã đưa bệnh nhân về nhà để mai táng theo phong tục địa phương" - bà Diện nói.

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Nhiều người có mặt theo dõi vụ việc - Ảnh: Tổ Quốc

Trao đổi với Tổ Quốc, lãnh đạo UBND xã Thạch Trung xác nhận bệnh nhân T. trú trên địa bàn xã này, đã có vợ và 3 con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, ông T. bị tai biến và điều trị tại bệnh viện này khoảng 1 năm nay. Trước đó, ông chỉ nằm 1 chỗ. Thời gian gần đây, bệnh tình tiến triển tốt nên ông có thể chống gậy và tự đi lại được. Tuy nhiên, khi đã hồi phục được sức khỏe thì chưa rõ vì sao bệnh nhân T. lại nghĩ quẩn, tự tử.

Một số bệnh nhân điều trị cùng phòng cho biết, thường ngày bệnh nhân có vợ đến chăm và vợ vẫn về đi làm để kiếm sống, trang trải tiền viện phí. Thời gian gần đây, ông T. có biểu hiện tâm lý buồn bã.

Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc này bệnh viện sẽ nghiên cứu lắp tấm lưới giữa các tầng tại khu vực cầu thang bộ để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

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Theo nguồn tin, người phụ nữ tử vong sinh năm 1945. Nạn nhân là cư dân trong tòa nhà, sinh sống cùng chồng (sinh năm 1938) trong căn hộ ở tầng 23.

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