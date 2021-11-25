Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ rơi lầu cao chung cư xuống đất tử vong ở Triều Khúc

Xã hội 25/11/2021 09:14

Theo nguồn tin, người phụ nữ tử vong sinh năm 1945. Nạn nhân là cư dân trong tòa nhà, sinh sống cùng chồng (sinh năm 1938) trong căn hộ ở tầng 23.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin về vụ người phụ nữ rơi từ lầu cao xuống đất tử vong tại Hà Nội, tối 24/11, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người phụ nữ rơi từ tầng 23 xuống đất có thể là do tự tử.

Theo nguồn tin, người phụ nữ tử vong sinh năm 1945. Nạn nhân là cư dân trong tòa nhà, sinh sống cùng chồng (sinh năm 1938) trong căn hộ ở tầng 23. Hai vợ chồng già ở với nhau, nạn nhân thường xuyên ốm đau, bệnh tật, mắt kém nên người chồng phải chăm sóc nhiều năm nay.

''Ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân có thể là do nạn nhân tự tử'' - vị này thông tin thêm.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ rơi lầu cao chung cư xuống đất tử vong ở Triều Khúc - Ảnh 1

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại chung cư PCC1 Triều Khúc - Ảnh: Báo Giao thông 

Trước đó, theo báo Giao thông đưa tin, khoảng 16h chiều 24/11, người dân xung quanh chung cư PCC1, số 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hốt hoảng phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống sân, tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam xác nhận vụ việc và cho biết, Công an phường Thanh Xuân Nam đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Một nhân chứng vụ việc cho biết, người phụ nữ trên rơi từ khoảng tầng 20-25 chung cư PCC1 xuống đất.

Hà Nội: Điều tra vụ người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư PCC1 xuống đất, tử vong

Hà Nội: Điều tra vụ người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư PCC1 xuống đất, tử vong

Một nhân chứng vụ việc cho biết, người phụ nữ trên rơi từ khoảng tầng 20-25 chung cư PCC1 xuống đất.

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