Theo báo Giao thông đưa tin, chiều 24/11, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT công an quận phối hợp với công an địa bàn đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại chung cư PCC1 Triều Khúc.

Trước đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, người dân xung quanh chung cư PCC1, số 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hốt hoảng phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống sân và tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại chung cư PCC1 Triều Khúc - Ảnh: Báo Giao thông

Lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam xác nhận vụ việc và cho biết, Công an phường Thanh Xuân Nam đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ.

"Danh tính người phụ nữ này và nguyên nhân sự việc đang được xác minh, điều tra" - vị lãnh đạo phường Thanh Xuân Nam cho hay.

Bên cạnh, một nhân chứng vụ việc cho biết, người phụ nữ trên rơi từ khoảng tầng 20-25 chung cư PCC1 xuống đất.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết vụ việc.

