Bình Định: Mưa kéo dài, tảng đá 'khổng lồ' rơi ầm xuống chắn đường khiến lưu thông khó khăn

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, một tảng đá lớn từ trên núi đã rơi xuống chắn ngang đường đi.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 14/11, ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục vụ sạt lở đá trên địa bàn xã Canh Liên khiến giao thông qua khu vực này ngưng trệ.

Theo ông Tiên, vụ sạt lở đá xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại một đoạn đường trên địa bàn làng Chồm, xã Canh Liên (Vân Canh, Bình Định).

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Tuổi trẻ

Người dân sống tại khu vực này cho biết sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, một tảng đá lớn từ trên núi đã rơi xuống chắn ngang đường đi khiến việc lưu thông của người dân qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

"Hiện tại lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang di dời tảng đá đến khu vực khác" - ông Tiên cho hay.

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