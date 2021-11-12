Sau khi có hành vi vào nhà đánh một phụ nữ tới hôn mê, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị gã đàn ông xông vào nhà đánh đạp dã man dẫn đến xuất huyết não, dậo gan, theo thông tin của GiadinhNet, ngày 9/11, Công an xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị T. (SN 1991, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá) bị đối tượng Cấn Ngọc P. (SN 1992, ở cùng thôn) xông vào nhà hành hung.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, chị T. là chủ quán hải sản tươi sống tại thôn Bùng nhưng do P. nhiều lần mua đồ nhưng chưa trả tiền (hơn 500.000 đồng) nên chị T. có đưa sự việc nợ tiền lên mạng xã hội.

Hình ảnh P. hành hung chị T. tới mức dập não, vỡ gan tại quán hải sản - Ảnh: Cắt từ clip

Chính việc này, P. cho rằng bị xúc phạm danh dự, chiều 9/11, P. đã xông vào cửa hàng của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy chị T. đang ngồi một mình, P. lao vào hành hung một cách dã man đến khi chị T. nằm bất động dưới nền nhà mới bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất rồi chuyển Bệnh viện 103 Hà Đông để cấp cứu nhưng hiện vẫn đang hôn mê. Kết quả khám ban đầu xác định, chị T. bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Cấn Ngọc Phán.

Hà Nội: Mâu thuẫn trong việc buôn bán, người phụ nữ bị nam thanh niên đánh dã man đến xuất huyết não, dập gan Vụ việc nam thanh niên hành hung dã man người phụ nữ tới bất tỉnh ở Thạch Thất (Hà Nội) khiến dư luận phẫn nộ. Nạn nhân bị dập gan, xuất huyết não vẫn đang hôn mê, đang điều trị tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-vu-nguoi-phu-nu-bi-thanh-nien-danh-da-man-den-xuat-huyet-nao-dap-gan-o-ha-noi-435994.html