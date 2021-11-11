Hà Nội: Mâu thuẫn trong việc buôn bán, người phụ nữ bị nam thanh niên đánh dã man đến xuất huyết não, dập gan

Xã hội 11/11/2021 14:09

Vụ việc nam thanh niên hành hung dã man người phụ nữ tới bất tỉnh ở Thạch Thất (Hà Nội) khiến dư luận phẫn nộ. Nạn nhân bị dập gan, xuất huyết não vẫn đang hôn mê, đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên xông vào nhà, hành hung dã man người phụ nữ ngồi trên ghế. Cụ thể, nam thanh niên to cao dùng chân đá liên tiếp vào mặt và người nạn nhân. Vì không thể phản kháng nên sau 5 cú đá, người phụ nữ đã đổ gục xuống nền nhà. 

Không chỉ vậy, trước khi bỏ đi, thanh niên còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, đạp thêm 1 cú rất mạnh vào mặt nạn nhân. Theo người nhà nạn nhân cho biết, cô đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, Hà Đông.

Nói về vụ việc này, ông Phùng Ngọc Nam – Chủ tịch UBND xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội cho biết: “Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị T., ở thôn Bùng, xã Phùng Xá – người bán hàng hải sản ở địa phương đã bị đối tượng Cấn Tất P. – người cùng địa phương đánh”.

Hà Nội: Mâu thuẫn trong việc buôn bán, người phụ nữ bị nam thanh niên đánh dã man đến xuất huyết não, dập gan - Ảnh 1
Hình ảnh về nam thanh niên đánh người phụ nữ bán hải sản - Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Nam, hiện đối tượng Cấn Tất P. đang bỏ trốn. Các lực lượng chức năng đang tiến hành vận động Phán đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đã được cơ quan công an xã báo cáo sơ bộ tới cơ quan Công an huyện Thạch Thất.

Còn nói về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, ông Phùng Ngọc Nam chia sẻ: “Cơ quan công an đến làm việc với nạn nhân và nhận biết, tình trạng sức khỏe của chị Thủy bị xuất huyết não và dập gan vẫn chưa tỉnh”.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông Phùng Ngọc Nam nói: “Ban đầu được cho là có mâu thuẫn trong việc bán hàng trên mạng có lời qua tiếng lại với nhau. Còn nguyên nhân cụ thể cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ”.

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