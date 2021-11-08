TP.HCM: Dịch bệnh có xu hướng tăng, xét nghiệm thường xuyên để đánh giá sát cấp độ dịch

Xã hội 08/11/2021 19:26

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sắp tới thành phố sẽ tăng cường xét nghiệm, có thể với tỉ lệ 4 người/1.000 mẫu.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 8/11, trao đổi bên lề họp Quốc hội khóa XV, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, mỗi tuần các phường xã thị trấn phải đánh giá cấp độ dịch, từ đó đánh giá dịch của từng quận và cả thành phố.

Theo chủ tịch UBND TP.HCM, dịch bệnh ở một số địa bàn đang có xu hướng tăng. Do đó, trong tuần này, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm theo quy mô mẫu. Ví dụ, xét nghiệm 4 người/1.000 dân. Đồng thời, xét nghiệm đúng đối tượng như người tại các cơ sở y tế, các ổ dịch, nơi tập trung đông người, người về từ vùng dịch…

Còn về chỉ tiêu xét nghiệm 4 người/1.000 dân, ông Mãi cho rằng, dựa theo dân số khoảng 10 triệu dân thì mỗi ngày thành phố phải xét nghiệm ít nhất 6.000 mẫu va việc xét nghiệm phải diễn ra thường xuyên. Qua đó, thành phố mới có đánh giá chính xác hơn về sự tăng giảm của dịch bệnh và có những cảnh báo sát thực tiễn hơn.

 

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, thành phố sẽ đưa ra 2 giai đoạn xử lý là trước F0 và sau F0 nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc thực hiện 5K. Mở cửa các hoạt động phải đảm bảo hạn chế tiếp xúc.

Sau khi phát hiện F0, thành phố sẽ củng cố các đội phản ứng nhanh ở từng địa bàn. Còn việc cấp thuốc điều trị F0 tại nhà, thành phố cũng sẽ tiến hành càng sớm càng tốt để ngăn chuyển nặng và củng cố lại trạm y tế lưu động, hệ thống y tế cơ sở. Những nơi phát sinh điểm nóng sẽ điều đội phản ứng nhanh về.

Hiện, TP.HCM đang cân nhắc tới ngày 15/11 có một vài điều chỉnh trên tinh thần gần hơn với nghị quyết 128. Cụ thể, tùy theo hoạt động, với cấp độ 1 có thể hoạt động 100%; cấp độ 2 hoạt động 75%; cấp độ 3 hoạt động 50%; và cấp độ 4 còn 25% hoặc phải tạm ngưng.

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