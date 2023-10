TP.HCM: Huyện Nhà Bè chuyển từ vùng vàng xuống vùng cam sau khi phát hiện 19 ổ dịch mới trong cộng đồng

Theo VnExpress đưa tin, ngày 7/11, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết công tác phòng chống dịch tại huyện Nhà Bè. Từ đầu tháng 10 đến nay, huyện ghi nhận hơn 2.500 ca dương tính, trong đó có 1.750 ca khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR và hơn 800 ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Hầu hết ca nhiễm là công nhân hai KCN lớn là Hiệp Phước và Long Hậu, cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn. Hiện, huyện Nhà Bè có 770 F0 đang điều trị tại nhà, trong đó có 395 ổ dịch hộ gia đình, 19 ổ dịch cộng đồng. Y tế huyện đã cấp phát các túi thuốc A, B và C cho F0. Riêng túi thuốc C, huyện đã cấp phát 100% số lượng. Nhà Bè hiện có 7 trạm y tế lưu động do quân y hỗ trợ, quản lý và chăm sóc F0. Dự kiến, đến cuối tháng 11, lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho địa phương.