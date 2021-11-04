Do gặp sự cố, thang máy đã bị dừng lại ở tầng 8 trong tình trạng cửa đóng kín khiến một nam nhân viên y tế mắc kẹt bên trong.

Theo báo Công an nhân dân, khoảng 18h22’ ngày 3/11, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) nhận được tin báo, một nam thanh niên bị mắc kẹt trong thang máy chung cư C8 (nơi trưng dụng làm bệnh viện dã chiến Thủ Đức số 3, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A).

Tổ cứu nạn cứu hộ trong trang phục bảo hộ y tế tiếp cận hiện trường - Ảnh: Công an nhân dân

Ngay sau khi nhận tin, tổ cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện xuống hiện trường.Nạn nhân mắc kẹt trong thang máy tinh thần hoảng loạn, được xác định là L.Q.N (SN 2000, quê Kom Tum). Đến gần 19h, nạn nhân được giải cứu ra ngoài an toàn. Được biết anh Q. là nhân viên y tế phục vụ trong bệnh viện dã chiến.

Sau 30 phút giải cứu, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, tinh thần ổn định - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Đất Việt, được biết, chung cư C8 Man Thiện được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 vào cuối tháng 8 vừa qua.

Hiện, tại đây có 800 giường bệnh, trong đó có 20 giường hồi sức cấp cứu và 200 nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ công tác hậu cần, hành chính...

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