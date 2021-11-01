Bộ Y tế phân thêm 4,5 triệu liều vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho các tỉnh, thành phố

Xã hội 01/11/2021 07:48

Bộ Y tế vừa phân thêm 4,5 triệu liều vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh dịch ở các tỉnh, thành phố. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur theo phân vùng quản lý.

Theo thông tin từ Zing News, theo đó, tại đợt phân bổ 73, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ 2.633.670 liều vaccine phòng Covid-19 Pfizer do COVAX Facility tài trợ và đợt 74 với 1.887.210 liều vaccine phòng Covid-19 Pfizer mua từ nguồn Ngân sách nhà nước cùng 753.450 ống dung môi cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng Covid-19 được phân bổ. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur theo phân vùng quản lý.

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Thêm 4,5 triệu liều vaccine Pfizer được phân bổ. Ảnh: Internet

Cùng đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng phân bổ 800.000 liều vaccine phòng Covid-19 Vero Cell và 1.266.800 liều vaccine Abdala.

Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 29/10, nước ta đã tiếp nhận và phân bổ 75 đợt vaccine phòng Covid-19 với tổng số 104.956.016 liều.

Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết đến nay, cả nước đã tiêm được 80.659.184 liều (tăng 1.588.827 liều so với ngày trước đó). Hiện 32,8 triệu người được tiêm 1 liều vaccine và 23,9 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 78,5% và đủ 2 liều là 33,1%.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

9 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An (90,5%), Quảng Ninh (86,8%), TP.HCM (79,0%), Khánh Hòa (67,9%), Lạng Sơn (67,0%), Bình Dương (66%), Đồng Nai (61,3%), Hà Nội (59,9%) và Bắc Ninh (50,1%).

Hiện có 9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine dưới 50% dân số từ 18 tuổi trở lên là Sơn La (41,3%), Nghệ An (42,1%), Thanh Hóa (43,2%), Cao Bằng (45,3%), Đắk Lắk (46,0%), Gia Lai (47,2%), Nam Định (47,3%), Thái Bình (49,5%) và Tuyên Quang (49,6%).

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, đến nay, ngoài TP.HCM, có 2 địa phương khác là Bình Dương và Ninh Bình đã tiêm cho trẻ.

Sáng 31/10, Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-9 cho hơn 42.000 học sinh nhóm tuổi 15-17 tại các điểm trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Ninh Bình được tổ chức làm điểm tiêm trước khi tiêm đồng loạt theo Chiến dịch tiêm chủng cho học sinh bậc THPT. Tại điểm tiêm này, có trên 1.500 học sinh, với hơn 1.300 học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng và trên 200 học sinh của trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư.

Sau khi triển khai tiêm thí điểm tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Ninh Bình tổ chức rút kinh nghiệm và đồng loạt tiêm chủng cho tất cả trên 32.000 học sinh và học viên tại các trường THPT và Trung tâm GDTX-GDNN trong toàn tỉnh vào ngày 31/10. Phấn đấu hết ngày 31/10, địa phương này sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi 1 cho học sinh và học viên bậc THPT trong toàn tỉnh.

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Từ khóa:   vaccine vaccine phòng Covid-19 vaccine Pfizer

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