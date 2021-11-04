TP.HCM: Yêu cầu kiểm soát chặt người về từ các tỉnh, thành khác vì ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19

TP.HCM sẽ cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 và những trường hợp nghi ngờ ở vùng dịch cấp độ 3, đồng thời tiêm ngay cho người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19.

Theo Vietnamnet đưa tin, mới đây, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM.

Theo đó, trong những ngày qua, từ công tác giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19. Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định đời sống xã hội, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện và TP. Thủ Đức giám sát chặt người trở về TP.HCM.

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Cụ thể, quản lý dân cư chặt chẽ, ghi nhận đầy đủ thông tin những người từ các tỉnh, thành phố khác trở về sinh sống trên địa để thực hiện các biện pháp giám sát, chăm sóc sức khỏe.

Tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế đúng quy định của Bộ Y tế đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Rà soát tiền sử tiêm chủng vắc xin của người từ các tỉnh, thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn; tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm vắc xin đầy đủ, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Đồng thời, UBND cũng yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế khi trở về TP.HCM để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo quy định.

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