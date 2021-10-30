Nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ

Xã hội 30/10/2021 15:45

Sau thời gian thí điểm các tour du lịch nội vùng và tour khép kín với một số địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ, thì sang tháng 11, nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ

Dẫn tin từ VOV, sau thời gian thí điểm các tour du lịch nội vùng tới Củ Chi, Cần Giờ và sau đó là tour khép kín với một số địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu thì sang tháng 11, nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Điều này cho phép người dân đang sinh sống tại TP có thêm nhiều sự lựa chọn để đi du lịch và cũng là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực phục hồi của ngành du lịch TP.HCM sau đại dịch COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu có buổi làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định vào ngày 21 đến 22/10 về việc liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa TP.HCM và 3 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, các công ty du lịch ở TP.HCM như Vietravel, Bến Thành Tourist, Saco Travel đã bắt đầu thiết kế và chào bán tour đến các địa phương này.

Ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định được đánh giá là những địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, có nhiều điểm đến tách biệt nằm ở các vịnh, đảo nên dễ dàng tổ chức tour khép kín an toàn, đồng thời chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình mưa bão nên phù hợp để tổ chức tour vào tháng 11 này.

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Ảnh minh họa: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Vnexpress, TP.HCM lên kế hoạch khôi phục ngành du lịch với 3 giai đoạn, dự kiến từ 1/11 đến cuối năm sẽ mở lại du lịch nội vùng TP HCM và liên tỉnh.

Nội dung đề cập trong kế hoạch Phục hồi hoạt động ngành du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022 được Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng ký hôm 14/10.

Theo đó, lộ trình khôi phục du lịch ở TP.HCM gồm 3 giai đoạn. Thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng TP.HCM theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương (chỉ mở ở "vùng xanh").

Giai đoạn này, các hoạt động du lịch được triển khai là dịch vụ lữ hành; dịch vụ lưu trú; các điểm tham quan. Người dân sống và làm việc tại TP.HCM có thể đi du lịch theo phương thức khách đoàn hoặc tự tổ chức tới các điểm tham quan ở quận huyện kiểm soát được dịch.

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