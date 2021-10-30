Dẫn tin từ VOV, sau thời gian thí điểm các tour du lịch nội vùng tới Củ Chi, Cần Giờ và sau đó là tour khép kín với một số địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu thì sang tháng 11, nhiều công ty du lịch ở TP.HCM đã bắt đầu mở bán các tour đến các tỉnh thành Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Điều này cho phép người dân đang sinh sống tại TP có thêm nhiều sự lựa chọn để đi du lịch và cũng là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực phục hồi của ngành du lịch TP.HCM sau đại dịch COVID-19.

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Ngay sau khi đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu có buổi làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định vào ngày 21 đến 22/10 về việc liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa TP.HCM và 3 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, các công ty du lịch ở TP.HCM như Vietravel, Bến Thành Tourist, Saco Travel đã bắt đầu thiết kế và chào bán tour đến các địa phương này.