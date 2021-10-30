Những trường hợp trẻ em phải trì hoãn, thận trọng tiêm vắc-xin Covid-19

Xã hội 30/10/2021 10:11

Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5002/QĐ- BYT về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ em". Phần sàng lọc, bảng kiểm tra trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đối với trẻ em gồm có các yêu cầu như: Đo thân nhiệt, nhịp tim.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều 29/10, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5002/QĐ- BYT về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ em".

Theo đó, ở phần sàng lọc, bảng kiểm tra trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đối với trẻ em gồm có các yêu cầu như: Đo thân nhiệt, nhịp tim.

Có 8 yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm, đó là:

- Hỏi tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc-xin Covid-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc-xin Covid-19;

- Đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển;

- Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào;

- Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi;

- Mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu, máu;

- Nghe tim, phổi bất thường;

- Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng…);

- Các chống chỉ định, trì hoãn khác (nếu có cần ghi rõ).

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Ảnh minh họa: Internet

Báo Quân Đội Nhân Dân thông tin thêm, Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ: Nếu trẻ đủ điều kiện, tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường và không có chống chỉ định tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chống chỉ định tiêm vắc-xin cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc-xin Covid-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc-xin Covid-19.

Trì hoãn tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển.

Thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; rối loạn tri giác, rối loạn hành vi.

Chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện khi mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu, máu; nghe tim, phổi bất thường; phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng…);

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